Marmaris'te 17. MIYC Kış Trofesi Başlıyor

Marmaris’te 17. MIYC Kış Trofesi, 17-18 Ocak'ta başlıyor; 40'tan fazla tekne ve 300'ü aşkın sporcu yarışacak.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 21:29
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 21:35
Muğla'nın Marmaris ilçesinde faaliyet gösteren Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen 17. MIYC Kış Trofesi ile 2026 yılı yarışları tanıtıldı. Trofenin ilk ayağı 17-18 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek.

Tanıtım toplantısında 2026 hedefleri paylaşıldı

MIYC kulüp binasında düzenlenen toplantıda yönetim kurulu üyeleri, yaklaşan yarış organizasyonları ve kulübün faaliyet takvimine ilişkin basın mensuplarını bilgilendirdi. Yönetim kurulu üyeleri, 2026 yılı faaliyet kılavuzu doğrultusunda ülke ve bölge denizciliğine, turizme, kültüre ve sosyal yaşama katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Toplantıda, Marmaris'in yelken sporunda önemli bir potansiyele sahip olduğu belirtilerek, "Tüm organizasyonlarımızı Marmaris’i gerçek anlamda bir yelken merkezi haline getirecek bir vizyonla hayata geçiriyoruz. Bu doğrultuda yelken sporunun daha geniş kitlelere ulaşması için basın ve yayın organlarının desteğini çok önemsiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Başarılar ve izlenme rekoru

Nisan 2025'te görevi devralan yeni yönetimin, kulübün köklü organizasyonlarından 36. Marmaris Uluslararası Yelken Yarışlarında önemli yeniliklere imza attığı aktarıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, MUTTAŞ, sponsorlar ve paydaş kurumların katkılarıyla yarışlar şehir merkezine taşındı ve "Yelken Şehri Marmaris" anlayışıyla halkla iç içe gerçekleştirildi. Tarihinde ilk kez canlı yayın anlatımlarıyla düzenlenen yarışların ortalama 240 bin izlenme sayısını aştığı kaydedildi.

Altyapı ve gençlik çalışmaları

MIYC'nin altyapı çalışmalarına da önem verdiği belirtilerek, 2025'te yeni sınıfların açıldığı, özellikle 15 yaş altı sporcular için Optimist Kulübünün faaliyete geçirildiği ve yaz döneminde yaklaşık 50 genç sporcuya eğitim verildiği ifade edildi. Genç sporcuların bu yıl 12 ulusal yarışa katılmasının hedeflendiği ve haziran ayında Optimist ile Lazer sınıflarında yaz okullarının yeniden açılacağı duyuruldu.

2026'da yeni yarışlar ve uluslararası hedefler

2026 takviminde ilk kez düzenlenecek organizasyonlar arasında Hemithea Kupası, 19 Mayıs Gençlik Kupası ve Avrupa'dan yoğun katılım beklenen, Edge ve One Design teknelerin yarışacağı üç gün sürecek City Race seri yarışlarının olduğu belirtildi. Yılın sonunda ise bir Match Race organizasyonunun, bir Avrupa Şampiyonası ayağı olarak Marmaris'te yapılmasının planlandığı açıklandı.

Başkan Çelik'in açıklamaları

Toplantı sonrası konuşan MIYC Başkanı Bülent Çelik, Kış Trofesi'ne ilginin her yıl arttığını belirterek, "Marmaris dışından, çevre il ve ilçelerden gelen yarışçılarımız var. Kayıtlar halen devam ediyor. Şu an 40 tekneyi aştık, 5-6 farklı ülkeden sporcular yarışlara katılıyor. Yarışçılar nisan ayının sonuna kadar Marmaris'te kalacak" dedi.

Çelik ayrıca, yarışların üç haftada bir düzenleneceğini ve toplam 6 ayaktan oluşan Kış Trofesi sonunda overall kupaların verileceğini söyleyerek, "İlk ayak yarın başlıyor, yarışlar nisan ayı sonunda tamamlanacak. Mayıs ayında teknik ve gezi yarışları başlayacak. Üç büyük yarışın ardından yaz sezonuna girilecek, sezon Race Week, Hemithea ve Burhanettin Tekdağ yarışlarıyla tamamlanacak" ifadelerini kullandı.

Bu yıl 17. kez düzenlenecek Kış Trofesi kayıtlarının bu akşam 20.00'da tamamlandığı, 17-18 Ocak'taki ilk ayakta 40'tan fazla tekne ve 300'ü aşkın sporcu mücadele edeceği bildirildi.

