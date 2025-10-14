Marmaris'te 2'ncisi Amatör Dağ Bisikleti Yarışları sona erdi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2'ncisi düzenlenen Marmaris Amatör Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı.
Yarışlar, Marmaris Kaymakamlığı, Marmaris Belediyesi, Kent Politikaları Derneği ve Marmaris AKUT ekiplerinin desteğiyle, Velomaris Bisiklet ana sponsorluğunda Marmaris Bisiklet Derneği tarafından düzenlendi.
Adaköy Mahallesi Adaağzı mevkisindeki 3,2 kilometrelik zorlu dağ parkurunda Türkiye'nin çeşitli illerinden 68 sporcu pedal çevirdi.
Dereceye Girenler
12-13 yaş erkekler: Murat Demirel
12-13 yaş kızlar: Meryem Begsoy
14-15 yaş erkekler: Emir Toğuç
16-17 yaş erkekler: Arca Koyuncu
18-25 yaş erkekler: Serdar Kara
"Annemle Pedallıyorum" kategorisi: Sultan Topçu / Hasan Ömer Topçu
"Babamla Pedallıyorum" kategorisi: Tolga Gök / Karya Gök
Dereceye giren sporculara madalya ve çeşitli hediyeler verildi.
