Marmaris'te 2'ncisi Amatör Dağ Bisikleti Yarışları Sona Erdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 2'nci Amatör Dağ Bisikleti Yarışları, 3,2 kilometrelik parkurda 68 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 15:52
Marmaris'te 2'ncisi Amatör Dağ Bisikleti Yarışları Sona Erdi

Marmaris'te 2'ncisi Amatör Dağ Bisikleti Yarışları sona erdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2'ncisi düzenlenen Marmaris Amatör Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı.

Yarışlar, Marmaris Kaymakamlığı, Marmaris Belediyesi, Kent Politikaları Derneği ve Marmaris AKUT ekiplerinin desteğiyle, Velomaris Bisiklet ana sponsorluğunda Marmaris Bisiklet Derneği tarafından düzenlendi.

Adaköy Mahallesi Adaağzı mevkisindeki 3,2 kilometrelik zorlu dağ parkurunda Türkiye'nin çeşitli illerinden 68 sporcu pedal çevirdi.

Dereceye Girenler

12-13 yaş erkekler: Murat Demirel

12-13 yaş kızlar: Meryem Begsoy

14-15 yaş erkekler: Emir Toğuç

16-17 yaş erkekler: Arca Koyuncu

18-25 yaş erkekler: Serdar Kara

"Annemle Pedallıyorum" kategorisi: Sultan Topçu / Hasan Ömer Topçu

"Babamla Pedallıyorum" kategorisi: Tolga Gök / Karya Gök

Dereceye giren sporculara madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2'ncisi düzenlenen Marmaris Amatör Dağ Bisikleti Yarışları...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2'ncisi düzenlenen Marmaris Amatör Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı. Adaköy Mahallesi Adaağzı mevkisindeki 3,2 kilometrelik zorlu dağ parkurunda Türkiye'nin çeşitli illerinden 68 sporcu, pedal çevirdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2'ncisi düzenlenen Marmaris Amatör Dağ Bisikleti Yarışları...

İLGİLİ HABERLER

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum FK, Hatayspor Deplasmanından 3 Puanla Dönmeyi Hedefliyor
2
Marmaris'te 2'ncisi Amatör Dağ Bisikleti Yarışları Sona Erdi
3
Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur İstifa Etti
4
İşitme Engelli Milli Hentbolcu Cem Denli motosiklet kazasında hayatını kaybetti
5
Kuzeyboru 3-1 Beşiktaş: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de Galibiyet
6
Kırıkkale'de 18. Anadolu Spor Ödülleri: Taha Akgül 'Yılın Federasyon Başkanı' seçildi
7
Trabzonspor 2-0 Ünye Kadın SK | Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL