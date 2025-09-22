Marsilya, Velodrome'da PSG'yi 1-0 Mağlup Etti
Fransa Birinci Futbol Ligi - 5. Hafta
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan 5. hafta maçında Olimpik Marsilya, sahasında Paris Saint-Germain (PSG)'i 1-0 mağlup etti.
Velodrome Stadı'nda dün oynanması planlanan ancak kötü hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenen mücadeleyi ev sahibi ekip, 5. dakikada Naif Aguerd'ın attığı golle 1-0 kazandı.
Bu sonuçla PSG, sezondaki ilk yenilgisini yaşayarak 12 puanda kaldı. Ev sahibi Olimpik Marsilya ise puanını 9'a yükseltti.