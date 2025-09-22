Marsilya, Velodrome'da PSG'yi 1-0 Mağlup Etti

Velodrome'da ertelenen maçta Olimpik Marsilya, 5. dakikada Naif Aguerd'ın golüyle PSG'yi 1-0 mağlup etti; PSG ligde ilk yenilgisini aldı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 23:21
Marsilya, Velodrome'da PSG'yi 1-0 Mağlup Etti

Marsilya, Velodrome'da PSG'yi 1-0 Mağlup Etti

Fransa Birinci Futbol Ligi - 5. Hafta

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan 5. hafta maçında Olimpik Marsilya, sahasında Paris Saint-Germain (PSG)'i 1-0 mağlup etti.

Velodrome Stadı'nda dün oynanması planlanan ancak kötü hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenen mücadeleyi ev sahibi ekip, 5. dakikada Naif Aguerd'ın attığı golle 1-0 kazandı.

Bu sonuçla PSG, sezondaki ilk yenilgisini yaşayarak 12 puanda kaldı. Ev sahibi Olimpik Marsilya ise puanını 9'a yükseltti.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Recep Uçar: Galatasaray Deplasmanında Bireysel Hatalar Mağlubiyete Yol Açtı (3-1)
2
Marsilya, Velodrome'da PSG'yi 1-0 Mağlup Etti
3
Singo: Abdülkerim ile iyi bir ikili olduk - Galatasaray 3-1 Konyaspor
4
Jasikevicius: EuroBasket 2025'in En İyisi Türkiye
5
Iğdır FK, Atakaş Hatayspor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı
6
Galatasaray 6'da 6 yaptı: TÜMOSAN Konyaspor 3-1 mağlup
7
Gaziantep FK, Samsunspor Hazırlıklarına Başladı — 27 Eylül'e Odaklandı

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta