Masa Tenisinin 'Demir' Kardeşleri: Hedef 2028 Olimpiyatları

Masa tenisinin başarılı isimleri Merve Cansu Demir ve 16 yaşındaki kardeşi Büşra Demir, Los Angeles 2028 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda birlikte yer almayı hayal ediyor.

Tokyo 2020 ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılan 23 yaşındaki Merve, kendisini örnek alarak bu sporla tanışan genç kardeşi Büşra ile tatlı bir rekabet içerisinde ilerliyor. Türkiye'de aynı branşta hem olimpik hem de paralimpik düzeyde mücadele eden tek kardeşler olarak dikkat çeken bu genç sporcular, hedeflerini AA muhabirine açıkladı.

Birlikte Başarıya Yürüyorlar

Merve Cansu, kardeşi Büşra’nın spor kariyerindeki destekleyici rolünü övgüyle dile getirerek, "Kardeşimle birlikte oynamak benim için çok değerli. Hem sporda hem de özel yaşamımda büyük destekçim. Antrenman dostum ve sakinleştiricim," dedi. Özellikle paralimpik oyunları dönemlerindeki iniş çıkışlarda Büşra'nın kendisine maddi ve manevi destek sağladığını ifade etti.

Büşra’nın yeteneklerine vurgu yapan Merve, "Büşra, bu spor için doğmuş. Daha fazla çalıştığında çok iyi başarılar elde edeceğine inanıyorum. Bir gün beraber paralimpik ve olimpiyat oyunlarına katılmayı çok istiyoruz," diye ekledi.

Merve'nin Hedefleri

Merve Cansu, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor ve olimpiyatlarda karşılaştığı rakibi Natalia Partyka ile final oynamayı hayal ediyor. Merve, "Dünya Şampiyonası'nda da hedefim finale kalmak. Asıl amacım Los Angeles 2028'de madalya kazanmak," açıklamalarında bulundu.

Büşra Demir: Ablamla Gurur Duyuyorum

Genç milli sporcu Büşra Demir, ablasının izinden gitmekten duyduğu gururu ifade ederek, "Çocukken masa tenisini sevmiyordum ama ablam beni spora çekti. Onun sayesinden masa tenisini sevdim," dedi. Ablasıyla karşılaşmalarının kendisine büyük mutluluk getirdiğini söyledi.

Tatlı Rekabetin Hikayesi

Merve ve Büşra Demir kardeşlerin tatlı rekabeti Türkiye Şampiyonası'nda ortaya çıktı. Merve, Büşra’yı 3-2 yenerek kazanmış olsa da soyunma odasında kardeşinin ağlamasından dolayı üzülmüştü. Büşra, bu maçı bir dönüm noktası olarak görüyor ve başarılarının devam edeceğini belirtiyor.

Dünyanın önde gelen masa tenisçileri arasında yer alan bu kardeşlerin, hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada atılan adımlar büyük bir dikkat çekiyor.