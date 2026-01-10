Matteo Guendouzi ilk golünü attı: Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa'yı kazandı

Matteo Guendouzi'den Fenerbahçe'ye ilk gol, Turkcell Süper Kupa'da zafer

Fenerbahçe 2-0 Galatasaray

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupayı kazandı. Ara transferde kadroya katılan ve ilk maçı olan bu finalde forma giyen oyunculardan biri de Lazio'dan transfer edilen Matteo Guendouzi oldu.

2 gün önce İstanbul’a gelen Guendouzi, finalde ilk 11'de sahaya çıktı ve maçın 28. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydetti. Savunmadan seken top sonrası Levent'in pasını kontrol eden Guendouzi, ceza yayı önünden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı ve skoru 1-0 yaptı.

Maç boyunca yaptığı kritik müdahalelerle takımın savunmasına da katkı veren 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, galibiyette önemli rol oynadı. Guendouzi, sarı-kırmızılılara karşı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

