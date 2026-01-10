Matteo Guendouzi ilk golünü attı: Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa'yı kazandı

Matteo Guendouzi, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'a karşı ilk golünü kaydetti; Fenerbahçe maçı 2-0 kazandı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 21:21
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 21:32
Matteo Guendouzi ilk golünü attı: Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa'yı kazandı

Matteo Guendouzi'den Fenerbahçe'ye ilk gol, Turkcell Süper Kupa'da zafer

Fenerbahçe 2-0 Galatasaray

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupayı kazandı. Ara transferde kadroya katılan ve ilk maçı olan bu finalde forma giyen oyunculardan biri de Lazio'dan transfer edilen Matteo Guendouzi oldu.

2 gün önce İstanbul’a gelen Guendouzi, finalde ilk 11'de sahaya çıktı ve maçın 28. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydetti. Savunmadan seken top sonrası Levent'in pasını kontrol eden Guendouzi, ceza yayı önünden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı ve skoru 1-0 yaptı.

Maç boyunca yaptığı kritik müdahalelerle takımın savunmasına da katkı veren 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, galibiyette önemli rol oynadı. Guendouzi, sarı-kırmızılılara karşı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

FENERBAHÇE'NİN ARA TRANSFER DÖNEMİNDE KADROSUNA KATTIĞI VE İLK MAÇI OLAN TURKCELL SÜPER KUPA...

FENERBAHÇE'NİN ARA TRANSFER DÖNEMİNDE KADROSUNA KATTIĞI VE İLK MAÇI OLAN TURKCELL SÜPER KUPA FİNALİNDE GOLÜNÜ ATTI.

FENERBAHÇE'NİN ARA TRANSFER DÖNEMİNDE KADROSUNA KATTIĞI VE İLK MAÇI OLAN TURKCELL SÜPER KUPA...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'yı 2-0 Kazandı
2
Okan Buruk: Taraftarımızdan özür — Turkcell Süper Kupa finalinde 2-0 mağlubiyet
3
Sakaryaspor 1-1 Bandırmaspor: Teknik Sorumluların Değerlendirmesi
4
Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa'yı 4. Kez Kazandı
5
Okan Buruk, Galatasaray'da 2. finalini kaybetti
6
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray'ı 2-0 Yenerek 4 Maç Sonra Kazandı
7
Oosterwolde'den Galatasaray’a İlk Gol — Fenerbahçe 2-0

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları