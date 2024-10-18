DOLAR
34,25 -0,46%
EURO
37,19 -0,32%
ALTIN
2.988,89 -1,21%
BITCOIN
2.322.091,74 -1,26%

Mehmet Akif Üstündağ Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi

Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 6. Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkan seçildi.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 15:01
Mehmet Akif Üstündağ Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi

Mehmet Akif Üstündağ Yeniden Başkan

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 6. Olağan Genel Kurulu'nda, Mehmet Akif Üstündağ, başkanlık görevine yeniden getirildi. Genel kurul, Crowne Plaza Ankara'da gerçekleştirildi. Üstündağ, başkanlık için rakibi Gökhan Dinçer'i geride bırakarak başarıya ulaştı.

Seçim Sonuçları

Mehmet Akif Üstündağ, gerçekleştirilen oylamada 218 oy kullanılırken, 121 oy alarak başkanlık koltuğuna oturdu. Rakibi Gökhan Dinçer ise 95 oy elde etti ve 2 oy geçersiz sayıldı. Bu sonuçlarla birlikte Üstündağ, üst üste 3. kez başkan olarak seçilmiş oldu.

Yeni Yönetim Kurulu

Üstündağ başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şunlar yer aldı: Alper Sedat Aslandaş, Ersin Yılmaz, Mustafa Alparslan, İlker Dinçay, Altuğ Erim, Zeynep Aydınlar Eröğüt, Abdurrahim Yıldız, Simge Gündüz, Hasan Semih Oktay ve Bahar Mert.

Camiaya Mesaj

Mehmet Akif Üstündağ, kazandığı seçim için duyduğu mutluluğu dile getirerek, Türk voleyboluna hayırlı olmasını temenni etti. Üstündağ, Türkiye’nin en başarılı federasyonlarından biri olduklarını vurguladı: “Bu hikaye ilmek ilmek örüldü. Başarıların arkasında kulüpler var. Kulüplere desteklerimiz artarak devam edecektir. Kulüpler olmadan federasyon bir hiçtir. Kulüplerimizle her zaman gurur duyduk, duymaya da devam edeceğiz.”

2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası

Üstündağ ayrıca, 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılacağını da duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mehmet Akif Üstündağ Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi
2
Fenerbahçe, Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
3
Göztepe, Eyüpspor Maçına Hazır
4
Türkiye Voleybol Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu'nda Yeni Başkan Seçildi
5
Formula 1 Heyecanı ABD Grand Prix'siyle Devam Ediyor
6
Trabzon'da Off-Road Heyecanı: Türkiye Şampiyonası 5. Ayak Başladı
7
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye-Macaristan Dostluk Maçını İzledi

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor