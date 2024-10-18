Mehmet Akif Üstündağ Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi

Mehmet Akif Üstündağ Yeniden Başkan

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 6. Olağan Genel Kurulu'nda, Mehmet Akif Üstündağ, başkanlık görevine yeniden getirildi. Genel kurul, Crowne Plaza Ankara'da gerçekleştirildi. Üstündağ, başkanlık için rakibi Gökhan Dinçer'i geride bırakarak başarıya ulaştı.

Seçim Sonuçları

Mehmet Akif Üstündağ, gerçekleştirilen oylamada 218 oy kullanılırken, 121 oy alarak başkanlık koltuğuna oturdu. Rakibi Gökhan Dinçer ise 95 oy elde etti ve 2 oy geçersiz sayıldı. Bu sonuçlarla birlikte Üstündağ, üst üste 3. kez başkan olarak seçilmiş oldu.

Yeni Yönetim Kurulu

Üstündağ başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şunlar yer aldı: Alper Sedat Aslandaş, Ersin Yılmaz, Mustafa Alparslan, İlker Dinçay, Altuğ Erim, Zeynep Aydınlar Eröğüt, Abdurrahim Yıldız, Simge Gündüz, Hasan Semih Oktay ve Bahar Mert.

Camiaya Mesaj

Mehmet Akif Üstündağ, kazandığı seçim için duyduğu mutluluğu dile getirerek, Türk voleyboluna hayırlı olmasını temenni etti. Üstündağ, Türkiye’nin en başarılı federasyonlarından biri olduklarını vurguladı: “Bu hikaye ilmek ilmek örüldü. Başarıların arkasında kulüpler var. Kulüplere desteklerimiz artarak devam edecektir. Kulüpler olmadan federasyon bir hiçtir. Kulüplerimizle her zaman gurur duyduk, duymaya da devam edeceğiz.”

2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası

Üstündağ ayrıca, 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılacağını da duyurdu.