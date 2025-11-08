Mehmet Altıparmak: Galibiyeti Taraftara Armağan Ediyoruz

Mehmet Altıparmak, Manisa FK karşısında 3-2 kazanılan galibiyeti taraftara hediye ettiklerini ve milli arada daha fazla çalışacaklarını açıkladı.

Trendyol 1. Lig | Manisa FK 3-2 Özbelsan Sivasspor

Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında deplasmanda karşılaştıkları Manisa FK maçını 3-2 kazanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Altıparmak, maç sonrası duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Galip gelmek çok güzel. Uzun süre sonra kazanan bir takımımız var. Sahada müthiş mücadele, istek ve arzunun olduğu bir maç oldu. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Maçı hiç bırakmadık. 10 kişi kalmamıza rağmen galip geldik. Çok istediğimiz bir galibiyetti. Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizi çok iyi şekilde desteklediler. Ligin en kritik maçlarından birini oynadık. Yukarıyı hedeflediğimiz için kazanmamız gereken bir maçtı. Rakibimiz de alt taraftan kurtulmak istiyor, onları da tebrik ediyorum. Bir sistemden başka sisteme geçtik. Kazandığımız 3 puandan dolayı mutluyuz. Galibiyeti taraftara armağan ediyoruz. Milli arada biraz daha fazla çalışacağız. Hedefimize doğru ilerleyeceğiz"

"Ethemi'nin oyundan atılması doğru"

Bir gazetecinin, "Sivasspor her maçta kırmızı kart görüyor. Neler söylersiniz?" şeklindeki sorusuna Altıparmak, şu yanıtı verdi:

"Bizim amacımız galip gelmek. Geçen hafta 9 kişi kaldık, bu hafta 10 kişi kaldık. Bunu oyuncularla konuşacağız. Valon Ethemi’nin oyundan atılması haklı çünkü hakeme temas ediyor. Kartlarla alakalı oyuncularımızla konuşacağız. Çünkü bu tür maçlarda 10 kişi kalmak çok zor"

Altıparmak, takımın milli arada çalışmalarını yoğunlaştıracağını ve sezon hedeflerine odaklanacaklarını yineledi.

