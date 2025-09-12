Mehmet Kazan İngiltere'de EDGA Avrupa Play-off'larını Kazandı

Mehmet Kazan, Avrupa Engelliler Golf Birliği (EDGA) tarafından düzenlenen Avrupa Play-off'ları Turnuvası'nda birinci oldu. Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre sporcumuz, İngiltere'nin Hampshire kontluğunda düzenlenen organizasyonda zirveye çıktı.

Turnuva Detayları

North Hants Golf Kulübü'nde düzenlenen organizasyonda toplam 33 golfçü mücadele etti. Turnuvada Türkiye'nin dışında Fransa, Norveç, İngiltere, Danimarka ve İsveç'ten de sporcular yer aldı.

Çeyrek Finalden Şampiyonluğa

Türkiye'yi temsil eden Engelliler Golf Milli Takımı sporcusu Mehmet Kazan, çeyrek finalde Fransız Vincent Helly'yi, yarı finalde ise İngiliz James Wilson'ı mağlup ederek finale yükseldi. Finalde ev sahibi ülkenin sporcusu Oliver Hirst-Greenham'ı yenmeyi başaran Kazan, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Mehmet Kazan'ın bu başarısı, Engelliler Golf Milli Takımı adına önemli bir zafer olarak kayda geçti.