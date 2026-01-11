Mehmet Şamil Öztürk Göztepe'ye Transfer Oldu

Kayserispor altyapısından yetişen 21 yaşındaki kaleci Mehmet Şamil Öztürk, Göztepe'ye transfer oldu; kulüp oyuncuya teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 13:15
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 13:15
Kayserispor, kadrosunda bulunan 21 yaşındaki kaleci Mehmet Şamil ÖztürkGöztepe'ye transfer etti.

Kayserispor altyapısından yetişen ve alt yaş kategorilerinde milli forma giyen Mehmet Şamil Öztürk'ün transferine ilişkin kulüp yazılı bir açıklama yayımladı.

Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Altyapımızdan yetişerek defalarca alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen kalecimiz Mehmet Şamil Öztürk’ün transferi konusunda Göztepe ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza şanlı armamız ve camiamız adına verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz".

