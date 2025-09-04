Mehmet Türkmen, Romanya–Kosova UEFA 21 Yaş Altı Maçını Yönetecek

Hakem ataması ve yardımcı kadrosu açıklandı

FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, yarın oynanacak UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu müsabakasında düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşma Romanya'nın Iasi şehrindeki Emil Alexandrescu Stadı'nda TSİ 18.30'da başlayacak.

Müsabakada Türkmen'in yardımcı hakemleri Deniz Caner Özaral ve Mehmet Salih Mazlum olurken, dördüncü hakem görevini Adnan Deniz Kayatepe üstlenecek.