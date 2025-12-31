DOLAR
Melikgazi Kayseri Basketbol 70 - Galatasaray 95

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 14. haftasında Galatasaray, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 95-70 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 05:54
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 05:54
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi | 14. Hafta

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Liginin 14. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde Galatasaray'a 95-70 yenildi.

Salon: Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Barış Turgut, Cemil Uygül, Kamil Alok

Melikgazi Kayseri Basketbol: Alice Kunek 19, Dangerfield 16, Brooque Williams, Doğa Adıcan, Merve Arı 4, Merve Uygül 12, İdil Türk 2, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin, Collier 14, Feray Dalkılıç 3

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Kamiah Smalls 8, Elizabeth Williams 12, Teja Oblak 4, Sude Yılmaz 4, Gökşen Fitik 6, Sehernaz Çidal 2, Ayşe Cora Yamaner 5, Derin Erdoğan 12, Zeynep Şevval Gül 10, Elif Bayram 10, Marine Johannes 7, Awak Kuier 15

Periyotlar:
1. Periyot: 20-27 (Galatasaray lehine)
Devre: 40-56 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 55-76 (Galatasaray lehine)

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

