TB2L Lideri Sakarya Büyükşehir, Tarık Çolak'ı Transfer Etti

Şampiyonluk hedefine takviye

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde (TB2L) 13'te 13 yaparak namağlup liderliğini sürdüren Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, kadrosunu tecrübeli Tarık Çolak ile güçlendirdi.

Şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden yeşil-siyahlılar, kadro derinliğini artırmak için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak 1. Lig (TBL) ekiplerinden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor forması giyen 29 yaşındaki Tarık Çolak ile anlaşma sağlandı.

Başantrenör Sinan Çambel yönetimindeki ekip, bu sezon çıktığı tüm karşılaşmaları kazanırken, Tarık Çolak'ın katılımıyla şampiyonluk yolundaki iddiasını daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. Tarık Çolak'ın kısa süre içinde takımla antrenmanlara başlayacağı bildirildi.

