TB2L Lideri Sakarya Büyükşehir, Tarık Çolak'ı Transfer Etti

TB2L'de 13'te 13 yapan Sakarya Büyükşehir, 29 yaşındaki Tarık Çolak'ı Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'dan transfer ederek şampiyonluk iddiasını güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 14:40
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 14:40
TB2L Lideri Sakarya Büyükşehir, Tarık Çolak'ı Transfer Etti

TB2L Lideri Sakarya Büyükşehir, Tarık Çolak'ı Transfer Etti

Şampiyonluk hedefine takviye

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde (TB2L) 13'te 13 yaparak namağlup liderliğini sürdüren Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, kadrosunu tecrübeli Tarık Çolak ile güçlendirdi.

Şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden yeşil-siyahlılar, kadro derinliğini artırmak için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak 1. Lig (TBL) ekiplerinden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor forması giyen 29 yaşındaki Tarık Çolak ile anlaşma sağlandı.

Başantrenör Sinan Çambel yönetimindeki ekip, bu sezon çıktığı tüm karşılaşmaları kazanırken, Tarık Çolak'ın katılımıyla şampiyonluk yolundaki iddiasını daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. Tarık Çolak'ın kısa süre içinde takımla antrenmanlara başlayacağı bildirildi.

TÜRKİYE ERKEKLER BASKETBOL 2. LİGİ’NDE (TB2L) 13'TE 13 YAPARAK NAMAĞLUP LİDERLİĞİNİ SÜRDÜREN...

TÜRKİYE ERKEKLER BASKETBOL 2. LİGİ’NDE (TB2L) 13'TE 13 YAPARAK NAMAĞLUP LİDERLİĞİNİ SÜRDÜREN SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BASKETBOL, KADROSUNA TECRÜBELİ İSİM TARIK ÇOLAK’I DAHİL ETTİ.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol 1. Lig: Çorum FK, Sarıyer'i 2-1 Yendi — Thiam İki Penaltı Gülkattı
2
Gaziantep’n Genç Yıldızları Ödül Töreni: Spor, Sanat, Bilim ve Kardeşlik Tek Sahnede
3
TB2L Lideri Sakarya Büyükşehir, Tarık Çolak'ı Transfer Etti
4
Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de Deplasmanda 50 Galibiyete En Hızlı Ulaştı
5
Erzurumlu Doç. Dr. İrfan Kurudirek UESpT Başkanı Seçildi
6
Merkezefendi'den Denizlilere Çağrı: Karşıyaka Maçı PAÜ Arena'da
7
Bekir Karadeniz, Pendikspor’da 100. maçına çıktı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları