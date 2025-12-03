Merkezefendi'de Erol Cantürk U-9 Futbol Şenlik Ligi Başladı

Merkezefendi'de 24 takım ve 400 sporcunun katılımıyla başlayan Erol Cantürk U-9 Futbol Şenlik Ligi, altı ay sürecek gelişim ligleri kapsamında açıldı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 16:21
Açılış töreni Sevindik Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi

Merkezefendi Belediyesi ve Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğiyle hayata geçirilen Erol Cantürk U-9 Şenlik Ligi, düzenlenen törenle start aldı. Denizli’de bir ilk olan organizasyon, gelişim ligleri kapsamında altı ay sürecek.

Turnuva, 24 takım ve 400 sporcu katılımıyla Merkezefendi’nin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olma özelliği taşıyor. Karşılaşmalar, Şehit Piyade Er Ömer Sürer Sevindik Vadi Parkı’ndaki Merkezefendi Belediyesi Sevindik Spor Tesislerinde düzenleniyor ve sporseverlerden yoğun ilgi görüyor.

Açılış törenine Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile Denizli ASFK Başkanı Feyyaz Ceşen katıldı. Törenin ardından yapılan açılış karşılaşmasının başlama vuruşunu Şeniz Doğan gerçekleştirdi ve tribünlerde heyecanla çocuklarını destekleyen ailelerle sohbet etti.

Şeniz Doğan açılışta, "Altı ay boyunca devam edecek bu anlamlı organizasyonun dostluk, kardeşlik ve sağlık içinde geçmesini diliyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

