Merkezefendi'de Erol Cantürk U-9 Futbol Şenlik Ligi Başladı

Açılış töreni Sevindik Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi

Merkezefendi Belediyesi ve Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğiyle hayata geçirilen Erol Cantürk U-9 Şenlik Ligi, düzenlenen törenle start aldı. Denizli’de bir ilk olan organizasyon, gelişim ligleri kapsamında altı ay sürecek.

Turnuva, 24 takım ve 400 sporcu katılımıyla Merkezefendi’nin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olma özelliği taşıyor. Karşılaşmalar, Şehit Piyade Er Ömer Sürer Sevindik Vadi Parkı’ndaki Merkezefendi Belediyesi Sevindik Spor Tesislerinde düzenleniyor ve sporseverlerden yoğun ilgi görüyor.

Açılış törenine Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile Denizli ASFK Başkanı Feyyaz Ceşen katıldı. Törenin ardından yapılan açılış karşılaşmasının başlama vuruşunu Şeniz Doğan gerçekleştirdi ve tribünlerde heyecanla çocuklarını destekleyen ailelerle sohbet etti.

Şeniz Doğan açılışta, "Altı ay boyunca devam edecek bu anlamlı organizasyonun dostluk, kardeşlik ve sağlık içinde geçmesini diliyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ VE DENİZLİ AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU İŞ BİRLİĞİYLE HAYATA GEÇİRİLEN EROL CANTÜRK U-9 ŞENLİK LİGİ, GERÇEKLEŞTİRİLEN AÇILIŞ TÖRENİYLE BAŞLADI.