Mersin'de 5. Ulusal Masa Tenisi Veteran Turnuvası: 180 Sporcu Yarıştı

Mersin'de 5. Ulusal Masa Tenisi Veteran Turnuvası tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi destekli 5. Ulusal Masa Tenisi Veteran Turnuvası, iki gün süren organizasyonda Türkiye'nin 31 ilinden ve yurt dışından gelen sporcuları buluşturdu. Turnuva, sporun yanı sıra kentin tanıtımına katkı sundu.

Organizasyon ve katılım

Etkinlik, Mersin Masa Tenisi Spor Kulübü iş birliğiyle, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü katkılarıyla düzenlendi. Organizasyon Seyfi Alanya Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplam 180 sporcu, Türkiye'nin 31 ilinden ve KKTC, Ukrayna, Türkmenistan, Gürcistan ve Irak olmak üzere 5 ülkeden turnuvaya katıldı. Turnuvanın en kıdemli yarışmacısı 88 yaşındaki Ahmet Özer olarak kayda geçti.

Şampiyonlar

30 Yaş Tek Erkek: Mustafa Demir

40 Yaş Tek Erkek: Ukrayna'dan Sergii Koval

50 Yaş Tek Erkek: Fatih Üstünçelik

60 Yaş Tek Erkek: Ahmet Şahan

65 Yaş Tek Erkek: Bilal San

70 Yaş Tek Erkek: Süleyman Şimşek

75 Yaş Tek Erkek: Mustafa Asparuk

30 Yaş Tek Kadın: Seda Altuntaş

40 Yaş Tek Kadın: Dilek Özay

50 Yaş Tek Kadın: Fulya Diker

60 Yaş Tek Kadın: Yeşim Dönmez Akdeniz

Tören ve değerlendirmeler

Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları düzenlenen törenle takdim edildi. Turnuvanın sportif ve kültürel boyutuna dikkat çeken Mersin Masa Tenisi Kulübü Başkanı Muhsin Seçer, organizasyonun amacının yalnızca müsabaka olmadığını vurguladı ve katılımcı sayısını hatırlattı.

Seçer'in sözleri şöyle: "Bu sadece spor değil, Mersin’i tanıtmak. Mersin Masa Tenisi Kulübü olarak, bu organizasyonu düzenleyerek Mersin’imizi diğer şehirlere tanıtmak ve onlara güzel şeyler vermek istedik. Turnuvaya gelen sporcularımız da Mersin’imizi seviyorlar"

Seçer ayrıca masa tenisinin her yaşa hitap ettiğini belirterek, "Bu turnuvada 30 yaş üzeri, 90 yaşına kadar sporcular yarışıyor. Hatta 90 yaşında bir abimiz müsabakaya katılıyor. Masa tenisi hem beyin hem vücut için çok faydalı. Çocukların 4 yaşından itibaren bu sporla tanışmasını isterim" ifadelerini kullandı.

