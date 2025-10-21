Mersin'de Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları başladı: 26 ülkeden 400 sporcu

Mersin'de Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları başladı

Eleme müsabakalarıyla başlayan organizasyonda, engelli sporcular plaj ve açık hava disiplinlerinde ter döküyor. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve Dünya Bedensel Engelliler Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, 26 ülkeden 400 sporcu yarışıyor.

Organizasyon ve sahne

Oyunlar, Mersin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandında, 5 noktada gerçekleştiriliyor. Etkinlik, dünya çapında ilk kez düzenleniyor ve kent genelinde yoğun ilgi görüyor.

Branşlar ve takvim

Sporcular; para plaj voleybolu, air badminton, ayak voleybolu ve yelken branşlarındaki eleme yarışlarında mücadele ediyor. Organizasyona Türkiye'den 57 sporcu katılıyor.

Gün boyu sürecek yarışların dışında, modern pentatlon ve halter branşlarındaki müsabakalar 23 Ekim'de başlayacak. Ayrıca dünyada ilk kez düzenlenen oyunların görme engelliler halter branşı, 1-3 Kasım tarihlerinde IBSA Halter Dünya Şampiyonası kapsamında gerçekleştirilecek.

