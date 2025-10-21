Mersin'de Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları başladı: 26 ülkeden 400 sporcu

Mersin'de ilk kez düzenlenen Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları başladı; 26 ülkeden 400, Türkiye'den 57 sporcu Adnan Menderes Bulvarı'nda yarışıyor.

Eleme müsabakalarıyla başlayan organizasyonda, engelli sporcular plaj ve açık hava disiplinlerinde ter döküyor. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve Dünya Bedensel Engelliler Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, 26 ülkeden 400 sporcu yarışıyor.

Oyunlar, Mersin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandında, 5 noktada gerçekleştiriliyor. Etkinlik, dünya çapında ilk kez düzenleniyor ve kent genelinde yoğun ilgi görüyor.

Sporcular; para plaj voleybolu, air badminton, ayak voleybolu ve yelken branşlarındaki eleme yarışlarında mücadele ediyor. Organizasyona Türkiye'den 57 sporcu katılıyor.

Gün boyu sürecek yarışların dışında, modern pentatlon ve halter branşlarındaki müsabakalar 23 Ekim'de başlayacak. Ayrıca dünyada ilk kez düzenlenen oyunların görme engelliler halter branşı, 1-3 Kasım tarihlerinde IBSA Halter Dünya Şampiyonası kapsamında gerçekleştirilecek.

Mersin'de organize edilen Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları'nda eleme müsabakaları başladı. Dünyada ilk kez düzenlenen oyunlara 26 ülkeden 400 sporcu katıldı. Organizasyondaki para ayak voleybolu müsabakaları, Mersin Büyükşehir Belediyesi Babil Su Sporları Merkezi'ndeki kortlarda oynandı.

