Mersin Spor 84-80 ile TOFAŞ'ı Yendi | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. Hafta

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. haftasında sahasında TOFAŞ'ı 84-80 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 20:46
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 20:46
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi - 4. Hafta

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında, Mersin Spor, sahasında TOFAŞ84-80 yendi.

Ev sahibi ekip, kritik anlarda kontrolü elinde tutarak karşılaşmayı lehine çevirdi. Maç sonucu, ligdeki puan durumunu ve takımların hafta içindeki moralini doğrudan etkiledi.

Maç Sonucu: Mersin Spor 84 - TOFAŞ 80

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Mersin Spor ile TOFAŞ, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mersin ekibinden Gabriel Olaseni (sağda) ile TOFAŞ'tan Marek Blazevic (solda) mücadele etti.

