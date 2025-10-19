Mersin Spor 84-80 ile TOFAŞ'ı Yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi - 4. Hafta

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında, Mersin Spor, sahasında TOFAŞ'ı 84-80 yendi.

Ev sahibi ekip, kritik anlarda kontrolü elinde tutarak karşılaşmayı lehine çevirdi. Maç sonucu, ligdeki puan durumunu ve takımların hafta içindeki moralini doğrudan etkiledi.

Maç Sonucu: Mersin Spor 84 - TOFAŞ 80

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Mersin Spor ile TOFAŞ, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mersin ekibinden Gabriel Olaseni (sağda) ile TOFAŞ'tan Marek Blazevic (solda) mücadele etti.