Mersin Spor Başantrenörü Can Sevim: Galatasaray Galibiyeti Çok Değerli

Mersin Spor, Galatasaray'ı Mağlup Ederek Önemli Bir Zafer Elde Etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında, Mersin Spor, konuk ettiği Galatasaray'ı 89-73'lük skorla yenerek dikkat çekici bir başarı elde etti. Maç sonrasında başantrenör Can Sevim, bu galibiyetin önemine vurgu yaptı.

Sevim: "Galatasaray'a Karşı Kazanmak Gerçekten Çok Değerli"