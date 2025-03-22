Mersin Spor Başantrenörü Can Sevim: Galatasaray Galibiyeti Çok Değerli

Mersin Spor, Galatasaray'ı Mağlup Ederek Önemli Bir Zafer Elde Etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında, Mersin Spor, konuk ettiği Galatasaray'ı 89-73'lük skorla yenerek dikkat çekici bir başarı elde etti. Maç sonrasında başantrenör Can Sevim, bu galibiyetin önemine vurgu yaptı.
Sevim: "Galatasaray'a Karşı Kazanmak Gerçekten Çok Değerli"
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sevim'in Galatasaray galibiyetinin hem kulüp hem de Mersin için kritik bir kazanç olduğunu ifade ettiği belirtildi. Sevim, Galatasaray'ın doğrudan rakipleri olduğunu belirterek, "Galatasaray'a karşı kazanmış olmak gerçekten çok değerli. Galibiyet sayısı olarak önlerine geçtik" Başantrenör, tüm oyuncularını, teknik ekibini ve çalışma arkadaşlarını tebrik ederek, "Gerçekten hepsi bu maç için mücadele etti"
Başantrenör, tüm oyuncularını, teknik ekibini ve çalışma arkadaşlarını tebrik ederek, "Gerçekten hepsi bu maç için mücadele etti"