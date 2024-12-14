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Mersin Spor, Türk Telekom'u Farklı Geçti: 95-73

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 10. haftasında Türk Telekom'u 95-73 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 17:37
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 18:00
Mersin Spor, Türk Telekom'u Farklı Geçti: 95-73

Mersin Spor, Farklı Bir Galibiyet Elde Etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Mersin Spor, sahasında Türk Telekom ile karşı karşıya geldi. Mersin ekibi, bu kritik maçta 95-73'lük skorla galip gelerek taraftarını mutlu etti.

Maçın Detayları

Karşılaşma, Mersin Spor'un güçlü performansıyla başladı ve takım, rakibine karşı üstünlük kurdu. Maç boyunca gösterdiği etkili oyunla Mersin Spor, sahadan rahat bir galibiyetle ayrıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Mersin Spor ile Türk Telekom Servet...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Mersin Spor ile Türk Telekom Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mersin ekibinden Gabriel Olaseni (sağda) rakibiyle mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Mersin Spor ile Türk Telekom Servet...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Mersin Spor ile Türk Telekom Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mersin ekibinden Gabriel Olaseni (sağda) rakibiyle mücadele etti.

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