Mersin Spor, Türk Telekom'u Farklı Geçti: 95-73

Mersin Spor, Farklı Bir Galibiyet Elde Etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Mersin Spor, sahasında Türk Telekom ile karşı karşıya geldi. Mersin ekibi, bu kritik maçta 95-73'lük skorla galip gelerek taraftarını mutlu etti.

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Karşılaşma, Mersin Spor'un güçlü performansıyla başladı ve takım, rakibine karşı üstünlük kurdu. Maç boyunca gösterdiği etkili oyunla Mersin Spor, sahadan rahat bir galibiyetle ayrıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Mersin Spor ile Türk Telekom Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mersin ekibinden Gabriel Olaseni (sağda) rakibiyle mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Mersin Spor ile Türk Telekom Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mersin ekibinden Gabriel Olaseni (sağda) rakibiyle mücadele etti.