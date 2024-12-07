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Mersinspor, Büyükçekmece'yi Zor Maçta Mağlup Etti

Mersinspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Onvo Büyükçekmece'yi 97-96 yenerek önemli bir başarının altına imza attı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 20:32
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 20:32
Mersinspor, Büyükçekmece'yi Zor Maçta Mağlup Etti

Mersinspor'dan Dramatic Galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Mersinspor, Onvo Büyükçekmece Basketbol ile karşı karşıya geldi. Zorlu bir deplasman mücadelesinde Mersinspor, karşılaşmayı son saniyelerinde aldığı doğru kararlar ile 97-96 galip tamamladı.

Maçın Detayları

Karşılaşma, her iki takımın da büyük mücadele sergilediği, pota altında ise anbean heyecan dolu anların yaşandığı bir atmosferde gerçekleşti. Mersinspor'un kazanması, ligin ilerleyen haftalarında motivasyon açısından büyük bir avantaj sağlayacak.

Basketbolseverler, bu çıkışla birlikte Mersinspor'un ligdeki iddiasını da tekrar gözden geçirirken, Onvo Büyükçekmece ise daha güçlü bir performans sergilemek için çalışmalara hız verecek.

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