Mersinspor, Büyükçekmece'yi Zor Maçta Mağlup Etti

Mersinspor'dan Dramatic Galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Mersinspor, Onvo Büyükçekmece Basketbol ile karşı karşıya geldi. Zorlu bir deplasman mücadelesinde Mersinspor, karşılaşmayı son saniyelerinde aldığı doğru kararlar ile 97-96 galip tamamladı.

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Karşılaşma, her iki takımın da büyük mücadele sergilediği, pota altında ise anbean heyecan dolu anların yaşandığı bir atmosferde gerçekleşti. Mersinspor'un kazanması, ligin ilerleyen haftalarında motivasyon açısından büyük bir avantaj sağlayacak.

Basketbolseverler, bu çıkışla birlikte Mersinspor'un ligdeki iddiasını da tekrar gözden geçirirken, Onvo Büyükçekmece ise daha güçlü bir performans sergilemek için çalışmalara hız verecek.