DOLAR
35,62 -0,12%
EURO
36,93 0,45%
ALTIN
3.118,07 -0,64%
BITCOIN
3.647.842,94 1,35%

Mert Günok, Beşiktaş Formasıyla 100. Maçına Çıkmaya Hazırlanıyor

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, Athletic Bilbao ile oynanacak maçta 100. kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 11:12
Mert Günok, Beşiktaş Formasıyla 100. Maçına Çıkmaya Hazırlanıyor

Mert Günok, Beşiktaş'ta 100. Maç Heyecanını Yaşayacak

Tecrübeli file bekçisi Mert Günok, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile yapacağı karşılaşmada, siyah-beyazlı forma ile 100. maçına çıkma fırsatını yakalayacak. 99. maçına, Reeder Samsunspor ile oynanan Süper Lig karşılaşmasında çıkan Günok, Beşiktaş formasıyla ilk sınavını 2021-22 sezonunun 5. haftasında aldı.

Beşiktaş Kariyeri ve Şanssız Başlangıç

Başakşehir Futbol Kulübü'nden 2021-22 sezonu başında transfer edilen Mert Günok, Beşiktaş kariyerine şanssız bir başlangıç yaptı. İlk sezonunda sadece 5 maçta sahne alırken, Giresunspor ile karşılaştığı 14. haftada yaşadığı sakatlık sonrasında uzun bir süre sahalardan uzak kaldı.

Performansı ve İstatistikleri

Tecrübeli kaleci, son iki sezonda takımın kötü gidişatına rağmen önemli bir rol oynamaya devam etti. Beşiktaş forması ile toplamda 99 maçta 115 gol yerken, sadece 33 müsabakada kalesini gole kapatmayı başardı. Mert Günok, Beşiktaş kariyerinin en fazla yalnızca 4 gol gördüğü bir maç yaşadı.

Kupa Başarıları ve Yeni Sözleşme

Mert Günok, Beşiktaş ile 3 kupa kazandı. Ziraat Türkiye Kupası ve iki Turkcell Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Geçen hafta, 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık yeni sözleşmeyi imzalayarak gelecekteki hedeflerine de ışık tuttu.

Milli Takımda da Göz Dolduruyor

A Milli Futbol Takımı’nın da vazgeçilmez kalecisi olan Günok, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti. Özellikle son 16 turunda Avusturya'ya karşı yaptığı tarihi kurtarış ile millilere çeyrek finale yükselme şansı sağladı.

Mert Günok'un Beşiktaş ile güncel istatistikleri: 99 maçta 115 gol, 33 maçta kalesini gole kapatma. Yıllar içinde gösterdiği performansla Beşiktaş tarihindeki en istikrarlı kalecilerden biri olmuştur.

İLGİLİ HABERLER

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

PTT’den doğalgaz desteği! 2025 başvuruları başladı giden kazanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Panathinaikos Derbiyi Kazandı, Unvanını Korudu
2
Türk Futbolunun Efsanesi: İlhan Cavcav'ı Anma Zamanı
3
Wushu Şampiyonu Hüseyin Eren'in Hedefi Dünya Şampiyonası
4
Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Neptunes ile Karşılaşıyor
5
Zverev ve Badosa Avustralya Açık'ta Yarı Finale Yükseldi
6
Trabzonspor İç Sahada Sıkı Performans Seriliyor: 4-0'lık Sivasspor Zaferi

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı

PTT’den doğalgaz desteği! 2025 başvuruları başladı giden kazanıyor

Emekli Maaş Artışı ve Ödeme Tarihleri Açıklandı

Kızılay'dan Kış Desteği: 500 Bin Aileye Ulaşılacak!

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!