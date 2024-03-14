Bist 100
8.914,22 0%
DOLAR
32,13 0,26%
EURO
35,23 0,17%
ALTIN
2.221,77 -0,38%

Mert Hakan'ın PFDK şikayeti TFF'nin masasına geldi

Trendyol Süper Lig 29. hafta karşılaşması olan Fenerbahçe ile Pendikspor arasındaki mücadelede, sarı-lacivertli takımın deneyimli oyuncusu Mert Hakan Yandaş’ın sahadaki hareketleri büyük yankı uyandırdı. Pendikspor, Mert Hakan’ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) gönderilmesi talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmi bir dilekçe sundu.

Yayın Tarihi: 14.03.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 13:31
Mert Hakan'ın PFDK şikayeti TFF'nin masasına geldi

Süper Lig’in 29. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Pendikspor karşısında 4-1’lik galibiyetle ayrıldı. Pendikspor, Fenerbahçe’nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş’ın disiplin kuruluna sevkini talep eden başvuruyu Türkiye Futbol Federasyonu’na iletti ve sürecin ayrıntıları netleşti.

Maçın ilk yarısının sonunda hakem Kadir Sağlam ile konuşmak için yanına varan Mert Hakan Yandaş’ın, “Dikkatli ol bak buradan çıkamazsın” şeklinde sözler sarf ettiği öne sürülmüştü. Bu iddiaların ortaya çıkmasıyla birlikte, olayın yer aldığı görüntüler de büyük tartışma konusu olmuştu.Mert Hakan

Pendikspor kulübü, hukuk danışmanları vasıtasıyla TFF’ye, Mert Hakan Yandaş hakkında resmi bir şikayette bulunacaklarını bildirdi. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, “TFF tarafından yapılan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri açıklamasında, geçtiğimiz pazar günü oynanan Fenerbahçe - Siltaş Yapı Pendikspor müsabakasında yaptığı ahlak ve etik dışı, sportmenliğe aykırı hareketlere rağmen 'Mert Hakan Yandaş' isimli futbolcuya hiçbir şekilde yer verilmemiştir. Anlaşılan o ki bu futbolcu; 90 dakika boyunca hakemi etkisi altına aldığı gibi maçın gözlemcilerini de etkilemeyi başarmış. Merak ettiğimiz tüm Türkiye'nin gördüğü maçın hakemine yapılan tehditler federasyon temsilcilerine de mi yapıldı? Hangi ayrıcalıklarla sahaya çıktığını bilmediğimiz bu futbolcu saha içinde bir ceza almadığı gibi sonrasında da aynı şekilde korunmaya devam etmiş. Alınan bu karar maalesef bizi şaşırtmıyor! Ama yapılan bu haksızlık karşısında susmayacağımızı ve hakkımızı arayıp, adaletin yerini bulması adına avukatlarımız aracılığıyla gerekli itirazların yarın sabah yapılacağını kamuoyuna duyururuz” ifadelerine yer verildi.

Ajansspor’un bildirdiğine göre; Pendikspor tarafından yapılan ve Mert Hakan Yandaş’ı konu alan disiplin başvurusu Türkiye Futbol Federasyonu’na iletildi. Başvuruda, Mert Hakan Yandaş’ın yedek kulübesine yönelik gol sevinci gösterisi nedeniyle 36. madde ve hakem Kadir Sağlam’a yönelik tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla 41. madde uyarınca sevk edilmesi talep edildi.

Başvuruda belirtilen gerekçeler arasında, 36. madde uyarınca Mert Hakan Yandaş’ın yedek kulübesine yönelik gerçekleştirdiği gol sevinci jesti ve 41. madde gereğince hakem Kadir Sağlam’a yönelik tehditkar davranışlar iddia edilmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Seçim öncesi son kozlar oynandı: Çalışana yüzde 53 zam

Seçim öncesi son kozlar oynandı: Çalışana yüzde 53 zam

Evinin tapusu olanlar aman dikkat! O tarihten sonra tamamen zorunlu olacak!

Evinin tapusu olanlar aman dikkat! O tarihten sonra tamamen zorunlu olacak!

Gram altın o tarihte 3500 TL'ye fırlayacak! Altını olan olmayan kuyumcuya koşacak!

Gram altın o tarihte 3500 TL'ye fırlayacak! Altını olan olmayan kuyumcuya koşacak!

A101 indirimin kralını yaptı! Bu ürünleri yarı fiyatına almak isteyen 3 gün beklesin!

A101 indirimin kralını yaptı! Bu ürünleri yarı fiyatına almak isteyen 3 gün beklesin!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Jose Mourinho yeniden Fenerbahçe'nin radarına girdi
2
Süper Lig 30. hafta hakemleri belli oldu: İşte haftanın hakemleri
3
FIFA'dan şok karar: Beşiktaş'a tazminat yolu göründü
4
Fenerbahçe Spartak Trnava'yı 4 golle mağlup etti
5
Galatasaray yıldız ismin fişini çekti
6
Mert Hakan'ın PFDK şikayeti TFF'nin masasına geldi
7
Enes Ünal Premier Lig'e damga vurdu

Adalet Bakanlığı personel alımı! Bakanlık'tan o kadrolar için flaş duyuru geldi

Akşamdan kalan ramazan pidelerini lezzet şölenine çevirin! Pideli börek tarifi!

Araba almak isteyenlere acil uyarı! O tarihten sonra sıfır ve ikinci el otomobile okkalı zam geliyor!

Ramazan sofralarına o bankadan destek! Bunu yapanın hesabına 750 TL ek nakit yatırılacak!

Seçim öncesi son kozlar oynandı: Çalışana yüzde 53 zam

A101 indirimin kralını yaptı! Bu ürünleri yarı fiyatına almak isteyen 3 gün beklesin!

Evine doğalgaz faturası gelenler dikkat! Bunu yapanlar artık para ödemeyecek!

Öğrenciye toplu ulaşım desteği: Başvuran öğrenciye her ay 1500 TL verilecek

Emeklilik reformunu Erdoğan açıklamıştı: 2 yeni düzenleme onaylandı

Evinin tapusu olanlar aman dikkat! O tarihten sonra tamamen zorunlu olacak!

Uçuşa geçen gram altına İslam Memiş freni! Düşeceği rakamı ve tarihi ilk kez açıkladı

Gram altın o tarihte 3500 TL'ye fırlayacak! Altını olan olmayan kuyumcuya koşacak!