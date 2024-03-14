Mert Hakan'ın PFDK şikayeti TFF'nin masasına geldi

Süper Lig’in 29. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Pendikspor karşısında 4-1’lik galibiyetle ayrıldı. Pendikspor, Fenerbahçe’nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş’ın disiplin kuruluna sevkini talep eden başvuruyu Türkiye Futbol Federasyonu’na iletti ve sürecin ayrıntıları netleşti.

Maçın ilk yarısının sonunda hakem Kadir Sağlam ile konuşmak için yanına varan Mert Hakan Yandaş’ın, “Dikkatli ol bak buradan çıkamazsın” şeklinde sözler sarf ettiği öne sürülmüştü. Bu iddiaların ortaya çıkmasıyla birlikte, olayın yer aldığı görüntüler de büyük tartışma konusu olmuştu.

Pendikspor kulübü, hukuk danışmanları vasıtasıyla TFF’ye, Mert Hakan Yandaş hakkında resmi bir şikayette bulunacaklarını bildirdi. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, “TFF tarafından yapılan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri açıklamasında, geçtiğimiz pazar günü oynanan Fenerbahçe - Siltaş Yapı Pendikspor müsabakasında yaptığı ahlak ve etik dışı, sportmenliğe aykırı hareketlere rağmen 'Mert Hakan Yandaş' isimli futbolcuya hiçbir şekilde yer verilmemiştir. Anlaşılan o ki bu futbolcu; 90 dakika boyunca hakemi etkisi altına aldığı gibi maçın gözlemcilerini de etkilemeyi başarmış. Merak ettiğimiz tüm Türkiye'nin gördüğü maçın hakemine yapılan tehditler federasyon temsilcilerine de mi yapıldı? Hangi ayrıcalıklarla sahaya çıktığını bilmediğimiz bu futbolcu saha içinde bir ceza almadığı gibi sonrasında da aynı şekilde korunmaya devam etmiş. Alınan bu karar maalesef bizi şaşırtmıyor! Ama yapılan bu haksızlık karşısında susmayacağımızı ve hakkımızı arayıp, adaletin yerini bulması adına avukatlarımız aracılığıyla gerekli itirazların yarın sabah yapılacağını kamuoyuna duyururuz” ifadelerine yer verildi.

Ajansspor’un bildirdiğine göre; Pendikspor tarafından yapılan ve Mert Hakan Yandaş’ı konu alan disiplin başvurusu Türkiye Futbol Federasyonu’na iletildi. Başvuruda, Mert Hakan Yandaş’ın yedek kulübesine yönelik gol sevinci gösterisi nedeniyle 36. madde ve hakem Kadir Sağlam’a yönelik tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla 41. madde uyarınca sevk edilmesi talep edildi.

Başvuruda belirtilen gerekçeler arasında, 36. madde uyarınca Mert Hakan Yandaş’ın yedek kulübesine yönelik gerçekleştirdiği gol sevinci jesti ve 41. madde gereğince hakem Kadir Sağlam’a yönelik tehditkar davranışlar iddia edilmiştir.