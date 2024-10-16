Meslek Lisesi Öğrencileri Bursaspor'a Destek İçin Formalarını Giyiyor

Bursaspor Taraftarından Örnek Destek

Bursa'daki M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrencileri, her ayın 16'sında Bursaspor forması giyerek bu önemli camiaya destek veriyor. Bu uygulama, futbol takımının başarısını kutlamak ve öğrencilere spor sevgisini aşılamak amacıyla başlatıldı.

Öğrenciler ve Futbolcular Bir Araya Geldi

Uygulamanın ikinci ayağında, Bursaspor'un profesyonel liglerde gol yemeyen tek takım olduğu bilgisiyle birlikte, Furkan Özyapı, Hamza Gür, Eren Tunalı, Yiğit Ali Bayrak ve Furkan Sakı okul bahçesinde meşale ve tezahüratlar eşliğinde karşılandı. Takımın liderliğini sürdüğü bir dönemde, oyuncular konferans salonunda öğrencilere sorularını yanıtlayarak, desteklerini muhteşem bir şekilde hissettirdiler.

Gelecek Hedefleri ve İyimser Beklentiler

Hamza Gür, lige iyi bir başlangıç yaptıklarını ve taraftarla birlikte büyük başarılara imza atmayı hedeflediklerini belirtti. "Bu şehirde 45-50 bin kişi, belki daha fazla taraftarımıza şampiyonluğu hediye etmek istiyoruz. Bizim hedefimiz, gol yemeden yolumuza devam etmek" diyerek, Bursaspor'un başarısını önceliklendirdiklerini vurguladı.

Okul Yönetiminden Destek

Okul Müdürü Cengiz Korucu, “Bursaspor şehrimizin vizyonu, yerel duyguları tekrar canlandırmak için böyle bir etkinlik yapıyoruz. Her ayın 16'sını "Coşkunöz Bursasporlular Günü" ilan ettik” diyerek bu önemli etkinliğin devam edeceğini belirtti. Öğrencilerin coşkusu ve sporcularla olan etkileşimleri, okulda unutulmaz anlar yarattı.

Bursa'da M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, her ayın 16'sında yeşil-beyazlı formayla okula gelerek Nesine 3. Lig 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren Bursaspor'a destek oluyor. Yeşil-beyazlı ekibin 5 futbolcusu, formalarını giyerek geldikleri lisede meşale ve tezahüratlarla karşılandı.

Bursa'da M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, her ayın 16'sında yeşil-beyazlı formayla okula gelerek Nesine 3. Lig 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren Bursaspor'a destek oluyor. Yeşil-beyazlı ekibin 5 futbolcusu, formalarını giyerek geldikleri lisede meşale ve tezahüratlarla karşılandı.

Bursa'da M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, her ayın 16'sında yeşil-beyazlı formayla okula gelerek Nesine 3. Lig 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren Bursaspor'a destek oluyor. Yeşil-beyazlı ekibin 5 futbolcusu, formalarını giyerek geldikleri lisede meşale ve tezahüratlarla karşılandı.

Bursa'da M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, her ayın 16'sında yeşil-beyazlı formayla okula gelerek Nesine 3. Lig 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren Bursaspor'a destek oluyor. Yeşil-beyazlı ekibin 5 futbolcusu, formalarını giyerek geldikleri lisede meşale ve tezahüratlarla karşılandı.

Bursa'da M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, her ayın 16'sında yeşil-beyazlı formayla okula gelerek Nesine 3. Lig 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren Bursaspor'a destek oluyor. Yeşil-beyazlı ekibin 5 futbolcusu, formalarını giyerek geldikleri lisede meşale ve tezahüratlarla karşılandı.

Bursa'da M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, her ayın 16'sında yeşil-beyazlı formayla okula gelerek Nesine 3. Lig 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren Bursaspor'a destek oluyor. Yeşil-beyazlı ekibin 5 futbolcusu, formalarını giyerek geldikleri lisede meşale ve tezahüratlarla karşılandı.

Bursa'da M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, her ayın 16'sında yeşil-beyazlı formayla okula gelerek Nesine 3. Lig 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren Bursaspor'a destek oluyor. Yeşil-beyazlı ekibin 5 futbolcusu, formalarını giyerek geldikleri lisede meşale ve tezahüratlarla karşılandı.

Bursa'da M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, her ayın 16'sında yeşil-beyazlı formayla okula gelerek Nesine 3. Lig 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren Bursaspor'a destek oluyor. Yeşil-beyazlı ekibin 5 futbolcusu, formalarını giyerek geldikleri lisede meşale ve tezahüratlarla karşılandı.

Bursa'da M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, her ayın 16'sında yeşil-beyazlı formayla okula gelerek Nesine 3. Lig 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren Bursaspor'a destek oluyor. Yeşil-beyazlı ekibin 5 futbolcusu, formalarını giyerek geldikleri lisede meşale ve tezahüratlarla karşılandı.

Bursa'da M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, her ayın 16'sında yeşil-beyazlı formayla okula gelerek Nesine 3. Lig 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren Bursaspor'a destek oluyor. Yeşil-beyazlı ekibin 5 futbolcusu, formalarını giyerek geldikleri lisede meşale ve tezahüratlarla karşılandı.

Bursa'da M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, her ayın 16'sında yeşil-beyazlı formayla okula gelerek Nesine 3. Lig 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren Bursaspor'a destek oluyor. Yeşil-beyazlı ekibin 5 futbolcusu, formalarını giyerek geldikleri lisede meşale ve tezahüratlarla karşılandı.

Bursa'da M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, her ayın 16'sında yeşil-beyazlı formayla okula gelerek Nesine 3. Lig 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren Bursaspor'a destek oluyor. Yeşil-beyazlı ekibin 5 futbolcusu, formalarını giyerek geldikleri lisede meşale ve tezahüratlarla karşılandı.

Bursa'da M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, her ayın 16'sında yeşil-beyazlı formayla okula gelerek Nesine 3. Lig 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren Bursaspor'a destek oluyor. Yeşil-beyazlı ekibin 5 futbolcusu, formalarını giyerek geldikleri lisede meşale ve tezahüratlarla karşılandı.