MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, UEFA Hakem Sempozyumu'nda Türkiye’yi Temsil Etti

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, UEFA tarafından düzenlenen 2025 Hakem Sempozyumu'na katıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesindeki Merkez Hakem Kurulu’nu (MHK) temsilen bu önemli organizasyonda yer alan Gündoğdu, UEFA'nın hakemlik alanındaki gelişmeleri takip etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Budapeşte'de gerçekleştirilen sempozyumda UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti'nin yanı sıra UEFA'nın hakemlikten sorumlu yöneticileri, Avrupa'nın önde gelen hakem eğitmenleri ve 55 üye ülkenin temsilcileri de katılım gösterdi.

Sempozyumda, UEFA'nın hakem gelişim projeleri, hakem gözlem sistemi, kadın hakemliğin gelişimi, VAR uygulamaları ve medya ile ilişkiler gibi pek çok konu ele alındı. Ayrıca, hakemliğin geleceğine yönelik forumlar da düzenlenerek UEFA'nın gelecekteki stratejileri katılımcılarla paylaşıldı.

Ferhat Gündoğdu, TFF'yi temsil ettiği bu sempozyum sırasında UEFA ile iş birliğini güçlendirmek ve Türkiye hakemliğini uluslararası düzeyde daha ileriye taşımak amacıyla temaslarda bulundu.