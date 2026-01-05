DOLAR
Milan Skriniar: 'Turkcell Süper Kupa'da Finalde Olmak İstiyoruz'

Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar, Turkcell Süper Kupa yarı finali öncesi güçlü kadrolarıyla final hedeflediklerini ve maçın iyi bir test olacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 19:14
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 19:25
Basın Toplantısı ve Beklentiler

Yeni Adana Stadyumu'nda düzenlenen Turkcell Süper Kupa yarı finali öncesi ortak basın toplantısına Fenerbahçe ve Samsunspor teknik direktörleri ile takım kaptanları katıldı.

Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar, Karadeniz ekibiyle ilgili görüşlerini paylaşarak hedeflerini açıkladı. Skriniar, "Kendileriyle birkaç hafta önce karşılaşmıştık. Çok iyi, çok organize bir takım. Yarınki maçın da zor olacağını düşünüyoruz. Biz de formdayız. Artık birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Güçlü bir takımımız var. Finalde olmak istiyoruz. Yarın bizim için iyi bir test olacak" dedi.

