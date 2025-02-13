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Milli Atıcılar Estonya'da Bronz Madalya Kazandı

Estonya'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda milli atıcılar bronz madalya aldı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 23:35
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 23:35
Milli Atıcılar Estonya'da Bronz Madalya Kazandı

Estonya'da Büyük Başarı

Estonya'da düzenlenen 16 ve 18 Yaş Altı Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda milli atıcılarımız Elif Berfin Altun, Asya Yılmaz ve Rana Gözübüyük dikkat çekici bir başarıya imza atarak bronz madalya kazandılar.

Yarışma Detayları

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, yarışma Tallinn'de gerçekleştirildi. Milli sporcularımız, 10 Metre Havalı Tüfek U-18 Trio Kadınlar kategorisinde sergiledikleri performansla bu önemli madalyayı elde ettiler.

Bu başarı, genç atıcılarımızın uluslararası alandaki yetenek ve kararlılıklarının bir göstergesi olmasının yanı sıra, Türkiye’nin spor alanındaki yükselişinin de bir sembolü olarak öne çıkmaktadır.

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