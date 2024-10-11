Milli Atlet Melisa Tasa, Balkan Kros Şampiyonası Hedefliyor

Milli Atlet Melisa Tasa, Yeni Başarılar İçin Koşuyor

Romanya'da gerçekleştirilecek Balkan Kros Şampiyonası'na hazırlıklarını sürdüren Melisa Tasa, bu süreçte büyük hedefler koyuyor. 20 yaşındaki atlet, Türkiye ikincisi ve Balkan Şampiyonası üçüncüsü unvanıyla dikkat çekiyor.

Bir Başarı Hikayesi

Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Melisa Tasa, 2017 yılında atletizme adım atmış. Ortaokul sıralarında antrenörünün bir dünya çapında yarışmacıların ödüllerini duyurduğu bir afiş sayesinde spor hayatına merhaba demiş. İlk yarışmasında 1500 metre kros seçmesinde ikinci olan Tasa, o günden beri 7 yıl süresince çeşitli başarılar elde etti. Türkiye 2'inciliği ve en son Balkan Kros Şampiyonası'nda elde ettiği 3'üncülük bu başarılarının bazıları.

Hayal ve Hedefler

20 Ekim'de yapılacak Balkan Kros Şampiyonası seçmelerine hazırlanan Melisa, kazanması durumunda Romanya'daki esas turnuvada yarışacak. Tasa, “Hayallerinizin ve hedeflerinizin peşinden koşmaktan asla vazgeçmeyin,” diyerek, genç kızlara destek verilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bu süreçte Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş'e de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Koç Abdullah Yılmaz’ın Vurguları

Melisa’nın antrenörü Abdullah Yılmaz, 11 Ekim Uluslararası Kız Çocukları Günü’nde kız sporcularla birlikte antrenman yaptıklarını belirtti. Yılmaz, “Kız çocuklarına sahip çıkıldığında onların hem spor hem eğitim alanında büyük başarılar elde ettiğini görüyoruz,” dedi.

Melisa'nın 8 yıl boyunca öğrencisi olduğunu ifade eden Yılmaz, Melisa ile haftada 6 gün antrenman gerçekleştirdiklerini ekledi. “Bunlar çalışmanın, azmin ve gayretin ürünüdür. Melisa'nın Romanya'da ülkemizi temsil etmesini umuyoruz,” şeklinde konuştu.

Türkiye ikincisi ve Balkan Kros Şampiyonası üçüncüsü milli atlet Melisa Tasa, Balkan şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye ikincisi ve Balkan Kros Şampiyonası üçüncüsü milli atlet Melisa Tasa, Balkan şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye ikincisi ve Balkan Kros Şampiyonası üçüncüsü milli atlet Melisa Tasa, Balkan şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye ikincisi ve Balkan Kros Şampiyonası üçüncüsü milli atlet Melisa Tasa, Balkan şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye ikincisi ve Balkan Kros Şampiyonası üçüncüsü milli atlet Melisa Tasa, Balkan şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye ikincisi ve Balkan Kros Şampiyonası üçüncüsü milli atlet Melisa Tasa, Balkan şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye ikincisi ve Balkan Kros Şampiyonası üçüncüsü milli atlet Melisa Tasa, Balkan şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye ikincisi ve Balkan Kros Şampiyonası üçüncüsü milli atlet Melisa Tasa, Balkan şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye ikincisi ve Balkan Kros Şampiyonası üçüncüsü milli atlet Melisa Tasa, Balkan şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye ikincisi ve Balkan Kros Şampiyonası üçüncüsü milli atlet Melisa Tasa, Balkan şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye ikincisi ve Balkan Kros Şampiyonası üçüncüsü milli atlet Melisa Tasa, Balkan şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.