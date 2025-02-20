Milli Boksör Sema Çalışkan Dünya Şampiyonluğuna Kilitlendi

Sema Çalışkan, kararlılığıyla dünya şampiyonluğuna hazırlanıyor. 11 Türkiye şampiyonluğu hedefliyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 11:23
Milli Boksör Sema Çalışkan Dünya Şampiyonluğuna Kilitlendi

Milli Boksör Sema Çalışkan Dünya Şampiyonluğuna Kilitlendi

Kariyerinde 11 Türkiye şampiyonluğu bulunan milli boksör Sema Çalışkan, dünya şampiyonluğuna ulaşmak için yoğun bir çaba harcıyor.

2011 yılında boksa hobi amaçlı başlayan 28 yaşındaki Sema, 14 yıllık kariyerinde 3 dünya üçüncülüğü ve 4 Avrupa ikinciliği kazandı. Sırbistan'da mart ayında düzenlenecek olan dünya şampiyonası için Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarını sürdürüyor.

Hedef: Dünya Şampiyonluğu

70 kiloda zirve mücadelesi verecek olan Sema Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada boksa kendini savunmak amacıyla başladığını açıkladı. Hırçın bir çocukken dövüş sporlarına olan ilgisini dile getiren Sema, “Buralara kadar gelip milli bir boksör olmayı hedeflememiştim aslında. Sadece kendimi savunmak ve sporun içinde olmak istedim.” dedi.

Sema, elde ettiği başarıların kendisine büyük mutluluk sağladığını vurguladı. Kastamonu'da kamp yaparak, 2025 Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade eden Çalışkan, “Sabah akşam antrenman yapıyoruz. Hedefimiz dünya şampiyonluğu. İnşallah bunun için çalışmalarımıza sıkı şekilde devam ediyoruz. Hem bireysel hem de takım olarak şampiyonluk hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Yoğun antrenman programıyla hedeflerine yönelik çalışmalarını sürdüren Sema, “İnşallah güzel sonuçlar elde edeceğiz ve başarı merdivenlerini tırmanacağız.” diyerek motivasyonunu ve kararlılığını dile getirdi.

Milli boksör Sema Çalışkan, kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaşmak için yumruk sallıyor....

Milli boksör Sema Çalışkan, kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaşmak için yumruk sallıyor. Sırbistan'da mart ayında düzenlenecek dünya şampiyonasına Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanan Sema, kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaşmak için yoğun çaba harcıyor.

Milli boksör Sema Çalışkan, kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaşmak için yumruk sallıyor....

Milli boksör Sema Çalışkan, kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaşmak için yumruk sallıyor. Sırbistan'da mart ayında düzenlenecek dünya şampiyonasına Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanan Sema, kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaşmak için yoğun çaba harcıyor.

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