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Milli Boksör Şeyma Düztaş Dünya Şampiyonluğuna Kilitlendi

Şeyma Düztaş, Dünya Şampiyonası öncesi sıkı hazırlıklarla altın madalya hedefliyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 11:23
Milli Boksör Şeyma Düztaş Dünya Şampiyonluğuna Kilitlendi

Milli Boksör Şeyma Düztaş Dünya Şampiyonluğuna Kilitlendi

NEVZAT UMUT UZEL - 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmayı başaran Vanlı milli sporcu Şeyma Düztaş, yeni hedefini dünya şampiyonluğu olarak belirledi. İpekyolu ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki boksör, 6 yıl önce kardeşiyle birlikte başladığı bu branşa duyduğu tutku ile antrenmanlarına aralıksız devam ediyor.

Geçen yıl Karadağ'ın Budva şehrinde düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'ndan bronz madalya ile dönen Düztaş, bu yıl Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleşen organizasyonda finale çıkarak gümüş madalya elde etti. Şimdi, kariyerine bir dünya şampiyonu unvanı eklemek için var gücüyle çalışıyor. Ferdi Sporlar Merkezi'nde milli takım antrenörü Ayhan Öz eşliğinde günde çift antrenman yaparak hazırlığını sürdürüyor.

Yeni Yıla Yeni Hedeflerle

Şeyma Düztaş, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine verdiği demeçte, dünya şampiyonasından başarılı bir sonuçla dönmek istediğini ve bu hedef için yoğun bir şekilde hazırlandığını belirtti. "Altı yıldır boks yapıyorum. Bu seneki hedefim Avrupa şampiyonu olmaktı. Geçen sene üçüncü oldum. Organizasyona 6 ay hazırlandım. Uzun ve zorlu bir süreçti. Günde çift antrenman yapıyorduk. Hedefim şampiyon olmaktı ama ikinci oldum. Yeni yıla yeni hedeflerle giriyorum. Önümüzde Dünya Şampiyonası var. Şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve altın madalya kazanmak istiyorum." dedi.

Kendine Güvenen Bir Kadın Sporcu

Şeyma, kadın sporculara ilham verdiğini vurgulayarak, "Bir kadın olarak güzel şeyler başarıyorum. Kadınlar birbirine destek olmalı. Birçok kız çocuğu beni örnek alarak boksa başlamak istiyor." ifadelerini kullandı. Düztaş, Van'daki antrenmanlarını erkek sporcularla yürüttüğünü ve bu durumun kendisini daha da güçlendirdiğinin altını çizdi.

Hedef: Olimpiyat Başarısı

Milli takım antrenörü Ayhan Öz, "Bokstaki başarı çıtasını her geçen gün daha da yükseltiyoruz. Hedeflerimiz büyük, maddi ve manevi desteğe ihtiyacımız var. Önümüzde Dünya Şampiyonası var. Şeyma ile önemli başarılara imza atacağız. En büyük hedefimiz olimpiyatlara katılarak İstiklal Marşı'mızı okutmak." diyerek sporcularına olan güvenini dile getirdi.

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Milli Boksör Şeyma Düztaş Dünya Şampiyonluğuna Kilitlendi

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