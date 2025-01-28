Milli Buz Patenciler Estonya'da Avrupa Şampiyonasında Piste Çıkıyor

Türkiye, Estonya'daki Avrupa Şampiyonası'na Katılıyor

Türkiye, 29 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Estonya'da gerçekleşecek olan Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Tondiraba Buz Pisti'nde Düzenlenen Organizasyon

Büyük bir yarışmanın ev sahipliğini üstlenecek Tallin'deki Tondiraba Buz Pisti, 35 ülkeden 200'e yakın sporcuyu ağırlayacak. Bu prestijli etkinlikte Türkiye'yi temsil edecek sporcular da belirlendi.

Türkiye'nin Temsilcileri

Türkiye, erkeklerde Alp Eren Özkan ile buz dansında Katarina Delcamp Akalın ve Berk Akalın çiftini sahneye çıkaracak. Alp Eren, 30 Ocak Perşembe günü kısa programda performans sergileyecek. Aynı gün 31 Ocak Cuma günü ise Katarina ile Berk, ritim dansında piste çıkacak.

Milli artistik buz patencilerimize başarılar diliyoruz.