Milli Güreşçiler Avrupa Şampiyonası'nda 16 Madalya Kazandı

Türkiye, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 16 madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 23:17
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 23:59
Milli Güreşçiler Avrupa Şampiyonası'nda 16 Madalya Kazandı

Milli Güreşçilerden Tarihi Başarı!

Türkiye, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda tam 16 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen şampiyona, grekoromen stil müsabakalarıyla sona erdi.

Takım Sıralamaları

Grekoromen stilde genel klasmanda Gürcistan 133 puanla birinci, Ukrayna 99 puanla ikinci, Türkiye ise 98 puanla üçüncü oldu.

Milliler, 7 gün süren organizasyonu 4 altın, 1 gümüş ve 11 bronz madalya ile tamamladı. Ay-yıldızlı güreşçilerden Alperen Berber, Tuba Demir, Nesrin Baş ve Elmira Yasin Avrupa şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

Kadın Güreşçilerden Tarihi Başarı

Bu yılki şampiyona, Türkiye 23 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı'nın organizasyon tarihinde ilk kez 3 altın madalya kazanmasıyla da tarihi bir başarıya imza atıldı.

Türkiye, takım sıralamasında kadınlarda 148 puanla zirvede yer alırken, erkekler serbest stilde ise 117 puanla ikinciliği elde etti.

Madalya Kazanan Milli Güreşçiler

Erkekler serbest stil:
Gümüş: Abdullah Toprak (65 kilo)
Bronz: Bekir Keser (57 kilo), Tolga Özbek (61 kilo), Umut Erdoğan (70 kilo), İbrahim Metehan Yaprak (79 kilo), Resul Güne (97 kilo)

Kadınlar:
Altın: Tuba Demir (55 kilo), Nesrin Baş (68 kilo), Elmira Yasin (76 kilo)
Bronz: Ebru Dağbaşı (59 kilo), Selvi İlyasoğlu (62 kilo), Haticenur Sarı (72 kilo)

Grekoromen:
Altın: Alperen Berber (87 kilo)
Bronz: Mert İlbars (60 kilo), Azat Sarıyar (67 kilo), Cemal Yusuf Bakır (130 kilo)

Taha Akgül'ün ilk kez Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı olarak yer aldığı bu prestijli organizasyonda elde edilen bu madalyalar, Türk güreşinin uluslararası arenadaki başarısını bir kez daha kanıtladı.

Türkiye, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 16 madalya kazanma başarısı gösterdi. Milliler...

Türkiye, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 16 madalya kazanma başarısı gösterdi. Milliler, grekoromen stilde takım halinde üçüncü oldu.

Türkiye, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 16 madalya kazanma başarısı gösterdi. Milliler...

Türkiye, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 16 madalya kazanma başarısı gösterdi. Milliler, grekoromen stilde takım halinde üçüncü oldu.

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