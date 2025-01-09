Milli Kayakçı Ceren Yıldırım, İtalya'da Bronz Madalya Kazandı

Milli Kayakçı Ceren Yıldırım'dan Büyük Başarı

Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Alp Disiplini FIS Yarışması'nda bronz madalyanın sahibi oldu. Bu başarı, genç sporcunun uluslararası arenadaki yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye'yi Temsil Etti

Erzurum TOHM sporcusu olan Yıldırım, organizasyonda Türkiye'yi temsil etti ve 3. olarak kürsünün 3'üncü basamağında yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Başarılar Devam Edecek

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de bu başarıyı duyurarak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, milli sporcu Yıldırım’ı kutlayarak, "İnşallah yolun sonu olimpiyat olacak." ifadelerini kullandı. Bu destek, Yıldırım'ın gelecekteki hedeflerine ulaşmasında önemli bir motivasyon kaynağı olacak.

Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım (sağda), İtalya'da düzenlenen Uluslararası Alp Disiplini FIS Yarışması'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım (sağda), İtalya'da düzenlenen Uluslararası Alp Disiplini FIS Yarışması'nda bronz madalyanın sahibi oldu.