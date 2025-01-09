Milli Kayakçı Ceren Yıldırım, İtalya'da Bronz Madalya Kazandı

Ceren Reyhan Yıldırım, İtalya'daki FIS Yarışması'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 20:23
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 20:26
Milli Kayakçı Ceren Yıldırım, İtalya'da Bronz Madalya Kazandı

Milli Kayakçı Ceren Yıldırım'dan Büyük Başarı

Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Alp Disiplini FIS Yarışması'nda bronz madalyanın sahibi oldu. Bu başarı, genç sporcunun uluslararası arenadaki yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye'yi Temsil Etti

Erzurum TOHM sporcusu olan Yıldırım, organizasyonda Türkiye'yi temsil etti ve 3. olarak kürsünün 3'üncü basamağında yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Başarılar Devam Edecek

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de bu başarıyı duyurarak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, milli sporcu Yıldırım’ı kutlayarak, "İnşallah yolun sonu olimpiyat olacak." ifadelerini kullandı. Bu destek, Yıldırım'ın gelecekteki hedeflerine ulaşmasında önemli bir motivasyon kaynağı olacak.

Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım (sağda), İtalya'da düzenlenen Uluslararası Alp Disiplini FIS...

Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım (sağda), İtalya'da düzenlenen Uluslararası Alp Disiplini FIS Yarışması'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım (sağda), İtalya'da düzenlenen Uluslararası Alp Disiplini FIS...

Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım (sağda), İtalya'da düzenlenen Uluslararası Alp Disiplini FIS Yarışması'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ezel Ecrin Eren, Uluslararası Karate Turnuvası'nda Altın Madalya Kazandı
2
Trendyol Süper Lig 19. Hafta Hakemleri Belirlendi
3
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u 4-0 Mağlup Etti
4
Taha Akgül, Ameliyat Olan Milli Güreşçi Ali Cengiz'i Ziyaret Etti
5
Milli Kayakçı Ceren Yıldırım, İtalya'da Bronz Madalya Kazandı
6
Mersin Spor, David Efianayi'yi Transfer Etti

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak