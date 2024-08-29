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Milli Motosikletçiler İspanya ve Bulgaristan'da Yarışacak

Türkiye'nin milli motosikletçileri, İspanya ve Bulgaristan'da önemli organizasyonlarda pistlere çıkacak.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 13:32
Milli Motosikletçiler İspanya ve Bulgaristan'da Yarışacak

Milli Motosikletçilerin Yarış Programı

Milli motosikletçiler, uluslararası arenada yeteneklerini sergilemek üzere İspanya ve Bulgaristan'daki organizasyonlara katılacak.

İspanya'da Dünya Moto2 Şampiyonası

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, milli sporcu Deniz Öncü, 1 Eylül Pazar günü MotorLand Aragon Pisti'nde gerçekleştirilecek Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 12. ayağında yarışacak. Öncü, Red Bull KTM Ajo takımı içerisinde mücadele edecek.

Bulgaristan'da BMU Şampiyonaları

Diğer taraftan, Balkan Motosiklet Birliği (BMU) tarafından düzenlenen Avrupa Pist ve Süpermoto Şampiyonaları, 30 Ağustos ile 1 Eylül tarihlerinde Pleven kentinde gerçekleştirilecek.

BMU Avrupa Pist Şampiyonası'nda Fatih Demircan ve Furkan Demircan yarışacakken, Avrupa Süpermoto Şampiyonası'na ise genç yetenekler Poyraz Bor, Enes Yıldız, Enes Çağan Çakır, Alp Burak Albayrak, Ahmet Orhan Karık ve Berkay Sarıay katılım gösterecek.

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