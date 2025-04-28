Milli Muaythai Sporcusu Muhammed Bilal Okay, Dünya Şampiyonluğu İçin Hazırlanıyor

Antalya'da Dünya Şampiyonluğu Hayali

Milli muaythai sporcusu Muhammed Bilal Okay, 22-31 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda altın madalyayı hedefliyor. Şanlıurfalı sporcu, 11-16 Nisan'da gerçekleştirilen Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda 71 kiloda şampiyon olarak dikkat çekti.

Hedefi İstiklal Marşı ve Bayrak

Muhammed Bilal Okay, dünya şampiyonasında İstiklal Marşı'nı okutmak ve Türk bayrağını göndere çekmek için canla başla çalıştığını ifade etti. Antrenörü Serhat Akagündüz eşliğinde, memleketi Şanlıurfa'da sıkı bir antrenman programı sürdüren Okay, şampiyona için tüm hazırlıklarını tamamlamakta kararlı.

Serüveni ve Başarıları

Muaythai sporuna, Şanlıurfa Spor Lisesi'nde öğretmenlerinin tavsiyesiyle başladığını dile getiren Okay, daha önce Kick Boks Türkiye Büyükler Şampiyonası'nda birinci olarak milli takımda yer aldığını belirtti. Macaristan'daki Kick Boks Dünya Şampiyonası'na katılmak istediğini ancak sakatlığından dolayı yarışamadığını vurguladı. 2024 yılında Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda finale yükseldiğini fakat yine sakatlık nedeni ile finalde yer alamadığını söyledi.

Ailesine ve Destekçilere Teşekkür

Başarılarına ulaşmak için sürekli çalıştığını ve pes etmediğini belirten Okay, bu süreçte kendisine destek olan ailesine ve Akçakale Belediyesi'ne teşekkür etti. Antalya'daki dünya şampiyonasında zirveye ulaşmayı hedeflediğini açıkladı. Ayrıca, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra doğduğu yer olan Akçakale'de antrenörlük yaparak gençlere ilham vermeyi hedefliyor.

Antrenöründen Destekleyici Sözler

Antrenörü Serhat Akagündüz, Okay'ın hırslı ve spora tutkuyla bağlı bir sporcu olduğunu vurguladı. Akagündüz, “Bilal'in bugüne kadar birçok zorluk yaşadığını gözlemledim. Muaythai Dünya Şampiyonası için az bir zaman kaldı ve bu süreci en iyi şekilde değerlendirip eksikliklerimizi tamamlarsak, onun başarılı olacağına inanıyorum.” dedi.

Milli muaythai sporcusu Muhammed Bilal Okay, 22-31 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyor.

Milli muaythai sporcusu Muhammed Bilal Okay, 22-31 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyor.