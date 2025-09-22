Milli Para Okçular Gwangju'da 2025 Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda

Müsabakalar yarın başlıyor

Güney Kore'de düzenlenecek 2025 Dünya Para Okçuluk Şampiyonası müsabakaları yarın başlayacak. Organizasyon, turnuvanın ev sahibi şehirlerinden biri olan Gwangju'da gerçekleştiriliyor.

Turnuvada 12 milli para okçu madalya mücadelesi verecek.

Öznur Cüre Girdi, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kazandığı altın madalyanın ardından bu şampiyonada da Türkiye'yi temsil edecek.

Milli takım kafilesi

Milli takım kafilesinde yer alan sporcular şunlar:

Yiğit Caner Aydın, Kenan Babaoğlu, Öznur Cüre Girdi, Alptekin Köprülü, Nil Mısır, Zehra Özbey Torun, Zeynep Sena Saran, Sadık Savaş, Yağmur Şengül, Nihat Türkmenoğlu, Büşra Fatma Ün, Abdullah Yorulmaz.

Turnuva, 28 Eylül Pazar günü sona erecek.