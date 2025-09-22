Milli Para Okçular Gwangju'da: 2025 Dünya Para Okçuluk Şampiyonası

Gwangju'da düzenlenen 2025 Dünya Para Okçuluk Şampiyonası yarın başlıyor. 12 milli sporcu madalya için yarışacak; Paris 2024 altın madalyalı Öznur Cüre Girdi de kadroda.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 11:58
Milli Para Okçular Gwangju'da: 2025 Dünya Para Okçuluk Şampiyonası

Milli Para Okçular Gwangju'da 2025 Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda

Müsabakalar yarın başlıyor

Güney Kore'de düzenlenecek 2025 Dünya Para Okçuluk Şampiyonası müsabakaları yarın başlayacak. Organizasyon, turnuvanın ev sahibi şehirlerinden biri olan Gwangju'da gerçekleştiriliyor.

Turnuvada 12 milli para okçu madalya mücadelesi verecek.

Öznur Cüre Girdi, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kazandığı altın madalyanın ardından bu şampiyonada da Türkiye'yi temsil edecek.

Milli takım kafilesi

Milli takım kafilesinde yer alan sporcular şunlar:

Yiğit Caner Aydın, Kenan Babaoğlu, Öznur Cüre Girdi, Alptekin Köprülü, Nil Mısır, Zehra Özbey Torun, Zeynep Sena Saran, Sadık Savaş, Yağmur Şengül, Nihat Türkmenoğlu, Büşra Fatma Ün, Abdullah Yorulmaz.

Turnuva, 28 Eylül Pazar günü sona erecek.

İLGİLİ HABERLER

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Berkay Karakurt, Bilardomax Handikaplı Üç Bant Turnuvası'nı Kazandı
2
Beyzbol5 Genç Milli Takımı Meksika'da Dünya Kupası'na Katılıyor
3
Sakaryaspor 2-1 Amed Sportif Faaliyetler — Trendyol 1. Lig 6. Hafta
4
Turkcell ile TBF 5 Yıllık Sponsorluk Anlaşması: Milli Takımlar ve BGM'nin İsim Sponsoru
5
Trendyol 1. Lig 7. Hafta Hakemleri Açıklandı
6
Milli Para Okçular Gwangju'da: 2025 Dünya Para Okçuluk Şampiyonası
7
Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçını Jerome Brisard yönetecek

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta