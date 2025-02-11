Milli Sporcular, Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 16 Madalya Kazandı!

Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda Tarihi Başarı
Antalya'da devam eden 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası (Türkiye Open 2025) dördüncü gününde, Türk sporcular önemli bir başarıya imza atarak 16 madalya kazandı. Bu madalyalar arasında 3 altın, 4 gümüş ve 9 bronz yer aldı.
Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada 60 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu mücadele ediyor. Bu turnuva, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları Turnuvanın dördüncü gününde büyük kadınlar kategorisi müsabakaları gerçekleştirildi. Madalya kazanan Türk sporcuların listesi ise şöyle: Turnuvanın beşinci gününde büyük erkekler kategorisi müsabakaları yapılacak. Türk sporcuların, bu turnuvadaki başarılarının devamı için izlenmesi gereken heyecan verici bir gün daha bekleniyor.
Büyük Kadınlar Kategorisi Madalya Kazananları
Turnuvanın dördüncü gününde büyük kadınlar kategorisi müsabakaları gerçekleştirildi. Madalya kazanan Türk sporcuların listesi ise şöyle:
Turnuvanın beşinci gününde büyük erkekler kategorisi müsabakaları yapılacak. Türk sporcuların, bu turnuvadaki başarılarının devamı için izlenmesi gereken heyecan verici bir gün daha bekleniyor.