Milli Sporcular, Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 16 Madalya Kazandı!

Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda Tarihi Başarı

Antalya'da devam eden 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası (Türkiye Open 2025) dördüncü gününde, Türk sporcular önemli bir başarıya imza atarak 16 madalya kazandı. Bu madalyalar arasında 3 altın, 4 gümüş ve 9 bronz yer aldı.