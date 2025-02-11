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Milli Sporcular, Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 16 Madalya Kazandı!

Türk sporcular, Antalya'daki Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 16 madalya elde etti.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 22:24
Milli Sporcular, Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 16 Madalya Kazandı!

Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda Tarihi Başarı

Antalya'da devam eden 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası (Türkiye Open 2025) dördüncü gününde, Türk sporcular önemli bir başarıya imza atarak 16 madalya kazandı. Bu madalyalar arasında 3 altın, 4 gümüş ve 9 bronz yer aldı.

Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada 60 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu mücadele ediyor. Bu turnuva, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları

Büyük Kadınlar Kategorisi Madalya Kazananları

Turnuvanın dördüncü gününde büyük kadınlar kategorisi müsabakaları gerçekleştirildi. Madalya kazanan Türk sporcuların listesi ise şöyle:

  • Altın Madalya: Emine Gögebakan (46 kilo), Elif Sude Akgül (49 kilo), Merve Dinçel Kavurat (53 kilo)
  • Gümüş Madalya: Sıla Irmak Uzunçavdar (53 kilo), Hatice Pınar Yiğitalp (62 kilo), İkra Kayır (67 kilo), Nafia Kuş Aydın (+73 kilo)
  • Bronz Madalya: Irmak Çerçi (46 kilo), Aleyna Demir (49 kilo), Rüveyda Nur Evin (49 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Hayrunnisa İzmir (57 kilo), Şevval Çakal (62 kilo), Hürü Gökçe Gögebakan (62 kilo), Kardelen Demir (73 kilo), Zehra Begüm Kavukcuoğlu (+73 kilo)

Turnuvanın beşinci gününde büyük erkekler kategorisi müsabakaları yapılacak. Türk sporcuların, bu turnuvadaki başarılarının devamı için izlenmesi gereken heyecan verici bir gün daha bekleniyor.

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