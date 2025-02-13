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MKE Ankaragücü 1-0 Fatih Karagümrük: Teknik Direktörlerden Açıklamalar

MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük'e 1-0 yenildi. Teknik direktörler Dalcı ve Ak, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 23:35
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 23:35
MKE Ankaragücü 1-0 Fatih Karagümrük: Teknik Direktörlerden Açıklamalar

MKE Ankaragücü 1-0 Fatih Karagümrük: Teknik Direktörlerden Açıklamalar

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında, MKE Ankaragücü sahasında Solwie Energy Fatih Karagümrük'e 1-0 yenildi. Maç sonrası, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, kaybettikleri için büyük bir üzüntü duyduklarını belirtti. Dalcı, "Bu takım mutlaka ve mutlaka ait olduğu yere çıkacaktır" ifadesini kullandı.

Dalcı, basın toplantısında, ligin en iyi takımlarından biriyle karşılaştıklarını ve bu nedenle zorlandıklarını söyledi. Maçın ilk 15-20 dakikasında iyi bir performans sergilediklerini vurgulayan Dalcı, zorunlu oyuncu değişikliklerinin ikinci yarıda istediklerini yapmalarına engel olduğunu dile getirdi.

Dalcı, "Atanın kazanacağı bir maç oynadık. Nitekim öyle de oldu. Biraz daha şanslı olup golü biz atsaydık daha farklı olabilirdi. Bu süreç Ankaragücü için zorlu geçiyor gibi duruyor ama mutlaka güçlü bir camiaya sahip olduğumuzdan yeniden yukarılara çıkacağız" dedi.

Karagümrük Teknik Direktörü Orhan Ak'ın Değerlendirmesi

Solwie Energy Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Orhan Ak ise, deplasmanda zor bir maç oynadıklarını ifade etti. İlk 15 dakikada MKE Ankaragücü'nün kendilerinden daha iyi olduğunu, ancak kendi hatalarını değerlendirme fırsatı bulduklarını belirtti.

Ak, "Oyuna girdikçe öz güvenimiz arttı. Rakibin risk almasıyla birlikte ikinci yarıda oyun tamamen bize döndü. Golü bulduktan sonra doğru oynadık ve topa sahip olduk. Bu galibiyeti takıma emanet eden başkanımıza, yönetimimize ve taraftarlarımıza armağan ediyorum" şeklinde konuştu.

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