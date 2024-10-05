MKE Ankaragücü - Adanaspor Maç Özeti

MKE Ankaragücü ve Adanaspor Arasında Beraberlik

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kenan Koçak, karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Koçak'ın Açıklamaları

Kenan Koçak, maçın başından itibaren iyi bir oyun sergilediklerini belirtirken, "İlk 15 dakikada 3 tane net gol pozisyonumuz var. Maçın genelinde oyunu domine eden bir takımdık. Ancak gol fırsatlarını değerlendiremeyip üzgün bir şekilde sahadan ayrıldık," dedi.

Futbolcuların atletik performans testine gireceğini ifade eden Koçak, "Çarşamba akşamı Antalya'da kampa gireceğiz. Milli takım arasını iyi değerlendirmeyi planlıyoruz. Şu an istediğimiz seviyede değiliz ama gelişim gösteriyoruz," diye ekledi.

Taraftarlara Mesajı

Koçak, taraftara seslenerek, "Geçen sezondan bu yana gergin bir süreç yaşanıyor. Ancak inanın ki gece gündüz çalışıyoruz ve hedefimiz taraftarlarımızı mutlu etmek. En kısa zamanda galibiyetler kazanarak onları sevindireceğiz," şeklinde konuştu.

Adanaspor Cephesinden Değerlendirme

Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, iyi bir takıma karşı oynamanın önemine değinerek, "Ankaragücü ligin en iyi kadrolarından birine sahip. Deplasmanda alınan 1 puanın önemi büyük. Bu durum, önümüzdeki haftalara olumlu yansıyacak,” dedi.

Kılıç, oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik ederken, "Zor bir maçtan 1 puan almak önemli. Ankaragücü baskılı oynadı ama son bölümlerde bizim de 2-3 net gol pozisyonumuz oldu," ifadelerini kullandı.