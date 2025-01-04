MKE Ankaragücü, Kemal Özdeş Yönetiminde 2-0 Galip Geldi

MKE Ankaragücü, Kemal Özdeş ile 3 Puanı Kaptı

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında oynanan Ankara Keçiörengücü maçının ardından açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Özdeş, maçın ilk yarısında öne geçmelerinin rakip takımın moralini bozduğunu ve kendi takımlarını cesaretlendirdiğini belirtti.

Baskı ve Kazanma İhtiyacı

Özdeş, basın toplantısında ilk defa Ankaragücü ile sahaya çıktığını vurgulayarak, "Bazı bölümlerde defansif direnci göstermekte zorlandık. Ancak 30. dakikadan sonra kenarlarla pas bağlantısını sağlamlaştırdık. Kazanmak önemliydi; bu 3 puanı taraftarlarımıza armağan ediyorum." dedi.

Tevfik Lav ile yaşadığı anılara da değinen Özdeş, "Burada 11 ay çok güzel hatıralar biriktirmiştim. Hep hayalimdi Ankaragücü'nde çalışmak. Kalan 20 maçımızı da finale çevirerek Süper Lig’e çıkma hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz." sözlerini dile getirdi.

Takımda Değişim ve Gelecek Hedefler

Kemal Özdeş, sezon başında neden görevden ayrıldığını da açıkladı: "Göreve geldiğimde farklı bir yapılanmayla karşılaştım. Bu durum, benim için zorluklar oluşturdu. Ancak şu anda kaliteli bir takımımız var ve Ankaragücü'nde başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız."

Özdeş, kadro dışı kalan oyuncularla ilgili yorum yapmayarak, onların kendi dönemi öncesi kararlar olduğunu ifade etti. Amed maçına dair ise, "Bu takımdan maksimum verim almalı ve 3 puan kazanmalıyız." dedi.

Keçiörengücü'nde Hedef Koyma Süreci

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise maç sonrası yaptığı açıklamada, yedikleri gollerin anlık hatalardan kaynaklandığını ve bu durumun takımlarında sıkıntılar yarattığını dile getirdi.

Şanssız Goller ve Gelecek Hedefler

Sözeri, "İlk yarıda iyi oynadık ama anlık hatalar sonucu kaybettik. Kocaelispor ile yapacağımız maç çok kritik olacak. Bizim hedefimiz, üst sıralarda yer almak." diyerek, oyuncularını havadar bir atmosferde tutmak istediklerini belirtti.