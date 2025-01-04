DOLAR
35,36 -0,01%
EURO
36,47 -0,01%
ALTIN
2.999,46 -0,14%
BITCOIN
3.455.748,05 0,65%

MKE Ankaragücü, Kemal Özdeş Yönetiminde 2-0 Galip Geldi

MKE Ankaragücü, Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup etti. Teknik direktör Kemal Özdeş önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 19:10
MKE Ankaragücü, Kemal Özdeş Yönetiminde 2-0 Galip Geldi

MKE Ankaragücü, Kemal Özdeş ile 3 Puanı Kaptı

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında oynanan Ankara Keçiörengücü maçının ardından açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Özdeş, maçın ilk yarısında öne geçmelerinin rakip takımın moralini bozduğunu ve kendi takımlarını cesaretlendirdiğini belirtti.

Baskı ve Kazanma İhtiyacı

Özdeş, basın toplantısında ilk defa Ankaragücü ile sahaya çıktığını vurgulayarak, "Bazı bölümlerde defansif direnci göstermekte zorlandık. Ancak 30. dakikadan sonra kenarlarla pas bağlantısını sağlamlaştırdık. Kazanmak önemliydi; bu 3 puanı taraftarlarımıza armağan ediyorum." dedi.

Tevfik Lav ile yaşadığı anılara da değinen Özdeş, "Burada 11 ay çok güzel hatıralar biriktirmiştim. Hep hayalimdi Ankaragücü'nde çalışmak. Kalan 20 maçımızı da finale çevirerek Süper Lig’e çıkma hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz." sözlerini dile getirdi.

Takımda Değişim ve Gelecek Hedefler

Kemal Özdeş, sezon başında neden görevden ayrıldığını da açıkladı: "Göreve geldiğimde farklı bir yapılanmayla karşılaştım. Bu durum, benim için zorluklar oluşturdu. Ancak şu anda kaliteli bir takımımız var ve Ankaragücü'nde başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız."

Özdeş, kadro dışı kalan oyuncularla ilgili yorum yapmayarak, onların kendi dönemi öncesi kararlar olduğunu ifade etti. Amed maçına dair ise, "Bu takımdan maksimum verim almalı ve 3 puan kazanmalıyız." dedi.

Keçiörengücü'nde Hedef Koyma Süreci

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise maç sonrası yaptığı açıklamada, yedikleri gollerin anlık hatalardan kaynaklandığını ve bu durumun takımlarında sıkıntılar yarattığını dile getirdi.

Şanssız Goller ve Gelecek Hedefler

Sözeri, "İlk yarıda iyi oynadık ama anlık hatalar sonucu kaybettik. Kocaelispor ile yapacağımız maç çok kritik olacak. Bizim hedefimiz, üst sıralarda yer almak." diyerek, oyuncularını havadar bir atmosferde tutmak istediklerini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MKE Ankaragücü, Kemal Özdeş Yönetiminde 2-0 Galip Geldi
2
Antalyaspor'un Mağlubiyeti Üzgünlük Yarattı: Aurelio Açıklamalarda Bulundu
3
Beşiktaş, Çimsa ÇBK Mersin'i 71-65 Yenerek Galibiyet Serisini Sürdürdü
4
Galatasaray-Göztepe Maçından Önemli Notlar
5
Eyüpspor'un Teknik Sorumlusundan Maç Değerlendirmesi: 'Kazanmasını Bildik!'
6
Emlak Konut, Nesibe Aydın'ı Uzatmada Geçti
7
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Maccabi Playtika ile Sırbistan'da Buluşuyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı