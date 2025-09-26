MKE Ankaragücü'nde Olağanüstü Genel Kurul Kararı

Yönetim Kurulu Toplantısından Kritik Açıklama

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden MKE Ankaragücü kulübü, yönetim kurulunun bugün gerçekleştirdiği toplantıda olağanüstü genel kurul kararı aldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kongre yeri ve tarihi, kongre salonu tutulur tutulmaz, ivedilikle duyurulacaktır." denilerek şu ifadeler paylaşıldı:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana şeffaf yönetim anlayışımızdan taviz vermedik. MKE Ankaragücü'müzün bugünü, dünden daha iyi olsun diye insanüstü gayret gösterdik. Ancak özümüz olan MKE Kurumu'ndan, belediyelerden ve Ankara'dan kazanan iş insanlarından gerekli ve yeterli desteği maalesef göremedik. Buna rağmen verdiğimiz \"Kulübümüzü yaşatacağız\" sözünü tuttuk. Borçları azalttık, kulübümüzü daha yönetilebilir bir hale getirdik ve güçlü bir Ankaragücü'nün temellerini attık."