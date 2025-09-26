MKE Ankaragücü'nde Olağanüstü Genel Kurul Kararı

Yayın Tarihi: 26.09.2025 21:20
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 21:20
Yönetim Kurulu Toplantısından Kritik Açıklama

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden MKE Ankaragücü kulübü, yönetim kurulunun bugün gerçekleştirdiği toplantıda olağanüstü genel kurul kararı aldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kongre yeri ve tarihi, kongre salonu tutulur tutulmaz, ivedilikle duyurulacaktır." denilerek şu ifadeler paylaşıldı:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana şeffaf yönetim anlayışımızdan taviz vermedik. MKE Ankaragücü'müzün bugünü, dünden daha iyi olsun diye insanüstü gayret gösterdik. Ancak özümüz olan MKE Kurumu'ndan, belediyelerden ve Ankara'dan kazanan iş insanlarından gerekli ve yeterli desteği maalesef göremedik. Buna rağmen verdiğimiz \"Kulübümüzü yaşatacağız\" sözünü tuttuk. Borçları azalttık, kulübümüzü daha yönetilebilir bir hale getirdik ve güçlü bir Ankaragücü'nün temellerini attık."

Açıklamada ayrıca, kulübün önünün açılması için her koşulun sağlanacağı belirtilerek, adaylara kolaylık sağlanacağı ve görev süresince hizmetin sürdürüleceği vurgulandı. Delegelik kayıtları ile ilgili takvim de paylaşıldı: "Delegelik kayıtları, kongremize 7 gün kalana kadar devam edecektir. Kongreye 7 gün kala delege alımı durdurulacak, delege kartları ve listeleri hazırlanacaktır."

Kulüp yönetimi açıklamayı, "Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." sözleriyle sonlandırdı.

