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MKE Ankaragücü, Teksüt Bandırmaspor Maçına Odaklandı

Ankaragücü'nün sözcüsü Mehmet Hakkı Şanal, Teksüt Bandırmaspor maçından umutlu olduklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 17:05
MKE Ankaragücü, Teksüt Bandırmaspor Maçına Odaklandı

MKE Ankaragücü, Teksüt Bandırmaspor Maçına Odaklandı

Kulüp sözcüsü Mehmet Hakkı Şanal, önümüzdeki hafta oynanacak olan Teksüt Bandırmaspor müsabakası hakkında açıklamalarda bulundu. Şanal, "Eğer bu maçtan güzel bir sonuç alırsak, taraftarımızla beraber mutluluk içinde yolumuza devam edeceğiz," dedi.

Sakaryaspor Maçının Ardından Umut Verici Açıklamalar

Şanal, A.A. muhabirine yaptığı açıklamada, ligin 6. haftasında sahalarında konuk ettikleri Sakaryaspor'u 2-1 galip bitirdiklerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Gelecek haftalar için daha umutlu olduklarını vurgulayan Şanal, yeni teknik ekipleri ile daha etkili bir şekilde çalışacaklarını ifade etti.

Şampiyonluk Yolunda Güçlü Adımlar

Şanal, takımın şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyeceğini belirtti. "Bu süreçte kaybedilen puanlar oldu, ancak 1. Lig'de rakiplerimiz de benzer durumlarla karşılaştı. Yeni teknik direktörümüz Kena Koçak'ın bu süreçte takımı tanıması ve analiz yapması için biraz zamana ihtiyacı var," şeklinde konuştu.

Sportif Başarı ve Taraftar Desteği

Mehmet Hakkı Şanal, Kenan Koçak'ın Sakaryaspor karşısındaki başlangıcının başarılı olduğunu ifade ederek, "Sakaryaspor'un zorluklarına rağmen mücadeleci bir ekip olduğunu gördük. Galip gelmek bizim için büyük bir motivasyon oldu. Taraftarımızın galibiyet isteği ile biz de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sportif başarı geldikçe, gönül kırgınlıkları ortadan kalkacaktır," diye ekledi.

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