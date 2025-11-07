Modern Pentatlonda 21 Madalya: Alanya'da Millilerden Zirve Performansı

Avrupa Biathle-Triathle Lazer Run Şampiyonasında mücadele eden milli sporcular, organizasyonun 3. gününde büyük bir başarıya imza atarak 14 altın, 5 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 21 madalya kazandı.

Şampiyona ve Tarih

Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu çatısı altında düzenlenen şampiyona, 5-9 kasım tarihleri arasında Alanyanın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 3. günün programında Triathle alanında Mix Bayrak, Kadın ve Erkek Bayrak Takım yarışmaları düzenlendi.

Madalyalar

Altın madalya

Mix Bayrak

Asya Saat - Gökhan Uraz Altun (U9 Mix)

Deniz Cantürk-Mehmet Deniz Özgül (U11 Mix)

Zeynep Dilara Ünlü - Kerem Batur Genç (U13 Mix)

Elif Ecem Öztürk - Mehmet Doruk Özkan (U15 Mix)

Tuana Özgür-Arda Meriç (U17 Mix)

Kadınlar Bayrak

Defne Cengiz - Deniz Cantürk (U11 Kadın)

Zeynep Dilara Ünlü -Esma Bahtiyar (U13Kadın)

Elvin Aydemir- Eda Bedir (U15 Kadın)

İpek Akşın - Sidal Aslan (Büyükler Kadın)

Erkekler Bayrak

Enes Berke Taşkan-Muhittin Karahan Koç (U11 Erkek)

Nevzat Ata Saat- Kerem Batur Genç (U13 Erkek)

Serhan Efe Uçarı - Mehmet Doruk Özkan (U15)

Arda Meriç-Muhammed Emir Kurtulan (U17 Erkek)

Jan Demir Vurdum - Eren Kıvanç Taşyaran (Genç Erkek)

Gümüş madalya

Mix Bayrak

Yaren Kalender-Nurettin Can Salcı (U19)

Yağmur Malkoç -Barış Doğu Çelik (Junior)

Sıdal Arslan - Mert Toprak Temiz (Büyükler)

Kadınlar Bayrak

Tulya Kesebir -Tuana Özgür (U17 Kadın)

Erkekler Bayrak

Alptuğ Ulaş - Ali Akaydın (Büyükler Erkek)

Bronz madalya

Kadın Bayrak

Alis Müftüoğlu - Neva Sönmez (19 Kadın)

Yağmur Malkoç - Nilsu Mutlu (Genç Kadın)

