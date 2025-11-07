Modern Pentatlonda 21 Madalya: Alanya'da Millilerden Zirve Performansı

Alanya'da düzenlenen Avrupa Biathle-Triathle Lazer Run Şampiyonası'nda milliler 14 altın, 5 gümüş, 2 bronzla toplam 21 madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 20:20
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 20:20
Modern Pentatlonda 21 Madalya: Alanya'da Millilerden Zirve Performansı

Modern Pentatlonda 21 Madalya: Alanya'da Millilerden Zirve Performansı

Avrupa Biathle-Triathle Lazer Run Şampiyonasında mücadele eden milli sporcular, organizasyonun 3. gününde büyük bir başarıya imza atarak 14 altın, 5 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 21 madalya kazandı.

Şampiyona ve Tarih

Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu çatısı altında düzenlenen şampiyona, 5-9 kasım tarihleri arasında Alanyanın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 3. günün programında Triathle alanında Mix Bayrak, Kadın ve Erkek Bayrak Takım yarışmaları düzenlendi.

Madalyalar

Altın madalya

Mix Bayrak
Asya Saat - Gökhan Uraz Altun (U9 Mix)
Deniz Cantürk-Mehmet Deniz Özgül (U11 Mix)
Zeynep Dilara Ünlü - Kerem Batur Genç (U13 Mix)
Elif Ecem Öztürk - Mehmet Doruk Özkan (U15 Mix)
Tuana Özgür-Arda Meriç (U17 Mix)

Kadınlar Bayrak
Defne Cengiz - Deniz Cantürk (U11 Kadın)
Zeynep Dilara Ünlü -Esma Bahtiyar (U13Kadın)
Elvin Aydemir- Eda Bedir (U15 Kadın)
İpek Akşın - Sidal Aslan (Büyükler Kadın)

Erkekler Bayrak
Enes Berke Taşkan-Muhittin Karahan Koç (U11 Erkek)
Nevzat Ata Saat- Kerem Batur Genç (U13 Erkek)
Serhan Efe Uçarı - Mehmet Doruk Özkan (U15)
Arda Meriç-Muhammed Emir Kurtulan (U17 Erkek)
Jan Demir Vurdum - Eren Kıvanç Taşyaran (Genç Erkek)

Gümüş madalya

Mix Bayrak
Yaren Kalender-Nurettin Can Salcı (U19)
Yağmur Malkoç -Barış Doğu Çelik (Junior)
Sıdal Arslan - Mert Toprak Temiz (Büyükler)

Kadınlar Bayrak
Tulya Kesebir -Tuana Özgür (U17 Kadın)

Erkekler Bayrak
Alptuğ Ulaş - Ali Akaydın (Büyükler Erkek)

Bronz madalya

Kadın Bayrak
Alis Müftüoğlu - Neva Sönmez (19 Kadın)
Yağmur Malkoç - Nilsu Mutlu (Genç Kadın)

AVRUPA BİATHLE-TRİATHLE LAZER RUN ŞAMPİYONASI'NDA MİLLİ SPORCULAR 21 MADALYA KAZANDI.

AVRUPA BİATHLE-TRİATHLE LAZER RUN ŞAMPİYONASI'NDA MİLLİ SPORCULAR 21 MADALYA KAZANDI.

İLGİLİ HABERLER

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gençlerbirliği 1-0 RAMS Başakşehir | Trendyol Süper Lig (İlk Yarı)
2
Mustafa Alper Avcı: 'Milli Arayı İyi Değerlendireceğiz' — İstanbulspor 5-0 Mağlubiyeti
3
Trendyol 1. Lig: Sarıyer 2-1 Vanspor FK — Anziani ve Camara golleri
4
TFF, Yeni Malatyaspor - Arnavutköy Maçı Hakemlerini Açıkladı
5
Alanya Belediyespor, TFF Plaj Futbolu Süper Finalleri Şampiyonu
6
Fenerbahçe Beko Deplasmanda Mersin Spor'u 87-78 Yendi
7
Wuxi'de Dünya Tekvando Şampiyonası: Furkan Ubeyde gümüş, Sude Yaren bronz

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı