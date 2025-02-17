Monaco, Daniel Theis'ı Transfer Etti

Monaco, Daniel Theis ile Anlaştı

Fransa'nın THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcisi Monaco, son olarak New Orleans Pelicans forması giyen Alman basketbolcu Daniel Theis'ı kadrosuna dahil etti.

Sözleşme Detayları

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Theis ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Daniel Theis'ın Kariyeri

2,03 metre boyundaki tecrübeli pivot, Almanya'da Braunschweig, Ratiopharm Ulm ve Brose Bamberg gibi takımlarda görev yaptıktan sonra, 2017 yılından itibaren NBA kariyerine adım attı.

Theis, NBA kariyerinde sırasıyla Boston Celtics, Chicago Bulls, Houston Rockets, Indiana Pacers, Los Angeles Clippers ve son olarak New Orleans Pelicans’ta oynadı.

İstatistikler ve Başarılar

NBA normal sezonunda toplam 411 maça çıkan Theis, maç başına 7,1 sayı ve 4,7 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Almanya Milli Takımı'nın da bir parçası olan Theis, EuroBasket 2022'de bronz, 2023 FIBA Dünya Kupası'nda ise altın madalya kazanmayı başardı.