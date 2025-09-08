Montella: İspanya 6-0'ı ders yapacağız — Dünya Kupası hedefi sürüyor

Montella'dan maç sonrası açıklama

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki İspanya karşılaşmasında alınan 6-0'lık yenilgi sonrası basın toplantısında konuştu.

Maç değerlendirmesi

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi değerlendiren Montella, "Son yıllarda beraber birçok ilke imza attığımızı konuştuk. Bunu FIFA sıralamasında yükselerek yaptık." dedi ve maçın duygusal yüklülüğüne vurgu yaparak oyuncuların duyguyu kontrol edemeyebileceğini belirtti.

Montella, "İlk yarıda fırsatlar yakaladık, rakip geldikçe gol buldu. Böyle olunca kendinize inancınızı da kaybediyorsunuz. Maçın genelinde kazandığımız ikili mücadele yoktu. Avusturya maçında olduğu gibi bu maçtan da gerekli dersleri çıkaracağız ve tekrar ayağa kalkacağız." ifadelerini kullandı.

Gelecek hedefleri

Teknik direktör, farklı yenilginin planları etkilemeyeceğini vurguladı: "Bizim hedefimiz ve inancımız değişmeyecek, Dünya Kupası’na katılmak için ne gerekiyorsa yapacağız." Montella, İspanya'nın kalitesini bildiklerini, pozisyonları değerlendiremedikleri için moral kaybı yaşandığını ve zihinsel toparlanmanın önemine işaret etti.

"Normalde nasıl performans verebildiğimizi hepimiz biliyoruz, tekrar çalışacağız ve gerekli performansları ortaya koyacağız. Bugünkü sonuç performansla alakalı bir sınavdı, seviyemizi test etmek için. Bazen seviye atlayabilmek için bu tarz maçlar yaşanması gerekiyor. Tabii ki çok üzgünüz." dedi.

Sorumluluk ve moral

Montella, oyuncular, taraftarlar ve başkan için üzüntüsünü dile getirirken sorumluluğu üstlendi: "Bütün sorumluluklar bana ait." Ayrıca milli takımın gelişiminin sürdüğünü ve son iki yılda gösterilen ilerlemenin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.

Montella, futbolda eksikleri görüp daha fazla çalışmanın önemine dikkat çekerek, "Belki kolay olmayacak ama biz Dünya Kupası’nda bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Görev endişesi?

Farklı yenilgi sonrası görevinden alınma endişesi olup olmadığı sorusuna Montella, "Hayır herhangi bir endişem yok. Sadece ekim ayına odaklanıyoruz, o iki maçın ne kadar önemli olduğunu, en azından ikinciliği garantilemek için mücadelemizi vereceğiz, çünkü hedefimiz Dünya Kupası’na gitmek." yanıtını verdi.