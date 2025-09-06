Montella: İspanya Karşısında Hırsımız Büyük — Türkiye-İspanya Konya Maçı

Montella: İspanya'ya Karşı Hırsımız Büyük — Türkiye-İspanya Konya Maçı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında yarın Konya'da İspanya ile karşılaşacak A Milli Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Montella'nın genel değerlendirmesi

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen toplantıda Montella, İspanya'nın futbol kalitesine vurgu yaptı ve sözlerine şöyle devam etti:

"İspanya Milli Takımı sadece Yamal’dan oluşmuyor. Bu tarz değerlendirmeleri çok iyi yapmanız gerekiyor, ikili kademe mi teke tek mi oynayacaksınız. Bu kararımı tabii ki şu an açıklamayacağım. En iyi performansımızla sahada olmak istiyoruz. Avrupa’nın son şampiyonu, en iyi takımına karşı mücadele vereceğiz. Bu tabii ki bizi hırslandırıyor. Bu işi yapıyorsanız, bu tarz maçlar için yaşıyorsunuz. Her zaman inançlı olacağız, hırsımızı sahaya yansıtacağız. Biz de hayalperestiz, bu tarz maçları kazanmak için elinden gelen her şeyi yapman gerekiyor."

Rakip ve yenilmezlik serisi

İspanya'nın 25 maçlık yenilmezlik serisi hatırlatıldığında Montella, "Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız, son 25 maçta, 20 maçı kazandı. Eski milli takıma benzeyecek bir potansiyele sahip, bu tarz maçlar bizi aksine hırslandırıyor. Biz her zaman kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Defansif anlamda mükemmel bir maç oynamamız gerekiyorsa da ofansif anlamda da daha iyisini yapmamız gerekiyor. Sonucu etkileyecek her türlü silaha sahibiz." değerlendirmesini yaptı.

Arda Güler ve kadro değerlendirmesi

Gazetecilerin, Arda Güler hakkında yönelttiği soruya Montella şu yanıtı verdi:

"Arda geçen sezonun sonlarında da devamlılıkla oynamaya başladı. Arda çok büyük yetenek, çok büyük bir futbolcu. Her pozisyonda oynayabileceğini biliyoruz. Bu sezon Real Madrid’de biraz daha geride gibi gözüküyor ama sadece geride oynatmadı, rakibin özelliğine göre pozisyonunu değiştirdiğini de gördük. Biz hoca olarak milli takımda o bölgede oynamasını öngörüyoruz ama bu değişebilir."

Oyun planı ve eksikler

Gürcistan maçı üzerinden oyunu değerlendiren Montella, "Gürcistan’da çok iyi bir maç oynadık, ofansif anlamda yaptığımız ön alan baskılarını kullandık, bu bizim maçı kazanmamızı sağladı, bu zihniyeti devam ettirmemiz gerekiyor." dedi ve ekledi: "Geliştirmemiz gereken bir konu varsa topa sahip olduğumuzda oyunumuzu biraz daha akışkan hale getirmemiz gerekiyor. Bu maçta her şeyi mükemmel yapmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bu maçı kazanmak ya da kaybetmek gibi bir kelime kullanmıyoruz çünkü her maça kazanmak için çıkıyoruz. Mükemmel bir maça ihtiyacımız olduğunu biliyoruz ama futbolda kazanamıyorsanız kaybetmeyeceksiniz."

Kerem ve Barış Alper açıklamaları

Forvetteki tercih hakkında konuşan Montella, "Kerem için: Bence bitirici olarak milli takımda muazzam işlere imza atıyor. Özelliklere bakmaksızın bir futbolcu golü koklayabiliyorsa rakip kaleye daha yakın tutmakta fayda var." dedi.

Barış Alper'in Gürcistan maçındaki kırmızı kartı içinse Montella, "Çok üzüldüğümüz bir pozisyondu, çok şanssız bir pozisyon yaşandı. Kendisi de çok üzgün, bizimle kalıp destek verecek. Sonuna kadar bizimle olacak, yarın olmayacağı için, sahada belki olmayacak ama sonuna kadar yanımızda olacak ve destek verecek." ifadelerini kullandı.

Konya'ya mesaj ve vatandaşlık söylentisi

Konya'daki taraftar desteğine değinen Montella, "Konya’ya her geldiğimizde çok büyük sevgi ve bağlılık hissediyoruz. Bu bizi acayip etkiliyor. İnanılmaz bir his. Tüm taraftarlarımız yarın kırmızı forma ile gelirse birlik olup güzel bir görüntü vermiş oluruz. Letonya maçında da onların sevgisini hissetmiştik, tekrar teşekkür etmek istiyorum." dedi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, "Hocamızın Türk vatandaşlığına geçmesi için harekete geçeceğiz" sözlerine Montella, "Benim için gurur meselesi olur." yanıtını verdi.