Mostar Oku Yarışması'nda Uluslararası Mücadele – Sena Keçeci ve Abdul Rahman Bin Zaharian

Mostar Oku Yarışması'nda Uluslararası Mücadele

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Velez Okçuluk Kulübü işbirliğiyle düzenlenen "Mostar Oku" yarışması bu yıl ikincisi olarak gerçekleştirildi.

Katılım ve Organizasyon

Yarışmaya Türkiye, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Karadağ, Malezya ve Sırbistan olmak üzere 7 ülkeden toplam 27 sporcu katıldı. Müsabakalar, Mostar'daki Lokomotiva Futbol Stadyumunda yapıldı ve yarışma sürecinde yarı final ile final etapları düzenlendi.

Dereceler ve Ödüller

Yarışmanın kadınlar kategorisinde birinciliği Sena Keçeci (Türkiye) elde ederken, erkekler kategorisinde şampiyon Abdul Rahman Bin Zaharian (Malezya) oldu. Kadınlar ve erkeklerde ilk üçe giren sporculara kupa ve madalya takdim edildi.

Etkinlik, bölgedeki uluslararası okçuluk ilişki ve rekabetini güçlendirmeyi amaçlayan önemli bir adım olarak değerlendirildi.

