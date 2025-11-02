MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası 5. Ayak Kocaeli'de Tamamlandı

MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayağı Kocaeli Körfez Karting Pisti'nde yapıldı; 50 sporcu beş kategoride mücadele etti ve ödüller verildi.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 17:09
MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası 5. Ayak Kocaeli'de Tamamlandı

MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası 5. Ayak Kocaeli'de Tamamlandı

MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları Kocaeli'de gerçekleştirildi. Kadın Spor Kulübü tarafından Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Körfez Karting Pisti'nde düzenlenen organizasyona 50 sporcu katıldı. Yarışlar micro, mini, junior, senior ve master kategorilerinde yapıldı.

Kategoriler ve Dereceler

Micro: 1. Zayn Sofuoğlu, 2. Ali Ersin Yücesan, 3. Yiğit Nedim Çelik.

Mini: 1. Uygar Arslan Birgili, 2. Cem Karakömür, 3. Yunus Deha Ersin.

Junior: 1. Erin Ünlüdoğan, 2. Demir Sağım, 3. Rüzgar Tırınk.

Senior: 1. Ayşe Çebi, 2. Onur Müldür, 3. Kaan Ballık.

Master: 1. Gün Taşdelen, 2. Murat Can Eğilmez, 3. Aytaç Biter.

Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası, 22-23 Kasım'da Kocaeli Karting Spor Kulübü (KO-KART) tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenecek 6. ayak yarışlarıyla devam edecek.

MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları Kocaeli'de yapıldı.

MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları Kocaeli'de yapıldı.

MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları Kocaeli'de yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

Deli Dana Alarmı: Bolu'da vCJD Pozitif Vaka — Ankara'dan Sonra İkinci Teşhis

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Eşref Rüya'da Kriz: Çağatay Ulusoy Ayrılığı ve Final İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Beko Deplasmanda Mersin Spor'u 87-78 Yendi
2
Boluspor 3-0 Sipay Bodrum FK: Ertuğrul Arslan "Biz hedefsiz kalamayız"
3
İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları Sona Erdi
4
A Milli Erkek Hentbol Takımı Elazığ'da 35-19 Galip
5
Boluspor 3-0 Sipay Bodrum FK — Trendyol 1. Lig 12. Hafta
6
Hentbol: Türkiye 35-19 Güney Kıbrıs Rum Kesimi — Avrupa Elemeleri'nde 2. Aşama

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor

VGM Burs Sonuçları 2025-2026 Ne Zaman Açıklanacak?

31 Ekim 2025 Cuma: Halloween bugün mü? Cadılar Bayramı coşkusu başladı

Emlak Vergisi 2. Taksit Başlıyor: Son Ödeme Tarihi ve Ödeme Rehberi

Deli Dana Alarmı: Bolu'da vCJD Pozitif Vaka — Ankara'dan Sonra İkinci Teşhis

TCMB, Papara'nın Faaliyet İznini İptal Etti — Milyonları Etkileyen Karar

Ehliyet Yenilemede Son Çağrı: Süre Uzatıldı mı? 15 TL Yerine 7.437 TL Riski

Eşref Rüya'da Kriz: Çağatay Ulusoy Ayrılığı ve Final İddiaları