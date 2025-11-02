MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası 5. Ayak Kocaeli'de Tamamlandı
MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları Kocaeli'de gerçekleştirildi. Kadın Spor Kulübü tarafından Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Körfez Karting Pisti'nde düzenlenen organizasyona 50 sporcu katıldı. Yarışlar micro, mini, junior, senior ve master kategorilerinde yapıldı.
Kategoriler ve Dereceler
Micro: 1. Zayn Sofuoğlu, 2. Ali Ersin Yücesan, 3. Yiğit Nedim Çelik.
Mini: 1. Uygar Arslan Birgili, 2. Cem Karakömür, 3. Yunus Deha Ersin.
Junior: 1. Erin Ünlüdoğan, 2. Demir Sağım, 3. Rüzgar Tırınk.
Senior: 1. Ayşe Çebi, 2. Onur Müldür, 3. Kaan Ballık.
Master: 1. Gün Taşdelen, 2. Murat Can Eğilmez, 3. Aytaç Biter.
Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası, 22-23 Kasım'da Kocaeli Karting Spor Kulübü (KO-KART) tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenecek 6. ayak yarışlarıyla devam edecek.
