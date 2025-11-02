MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası 5. Ayak Kocaeli'de Tamamlandı

MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayağı Kocaeli Körfez Karting Pisti'nde yapıldı; 50 sporcu beş kategoride mücadele etti ve ödüller verildi.