Mourinho: 'Galibiyeti Hak Ettik'

Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Oyuncularından Memnun

Mourinho, zor bir mücadelede oyuncularının performansından memnun olduğunu belirterek, "Bugün oyuncularımın performansından memnunum, kolay bir maç değil. Kritik kararlar biz aleyhimizeydi ama oyuncularım mental olarak sağlam kalmayı başardı." ifadelerini kullandı.

Risk Alarak Galibiyet Geldi

İşlerin iyi gitmediğinde her zaman risk aldıklarını söyleyen Mourinho, "Risk aldık ve galibiyeti hak ettik. Bugün kontra ataktan bir gol yedik, bir önceki maçta olduğu gibi kötü pas ve top kaybıyla rakibin harika şutu... Biz ofansif mentaliteye sahip bir takımızn ve her zaman oyun kurarak risk alarak başlıyoruz." şeklinde konuştu.

Defansif Mentalite Test Edilemedi

Kaleci Irfan'a topla çok fazla iş düşmediğine değinen Mourinho, “Bizim defansif mentalitemizi göreceğimiz bir test olmadı, İrfan'ın yapmış olduğu bir tane kurtarış yoktu. Biz topla oynadık ve gol atmaya çalıştık. Devre arasında orta sahayı çıkarıp forvet sokmak zorunda kaldık, işler istediğimiz gibi gitmediğinde çok fazla risk alıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Gaziantep FK'nin yardımcı antrenörü Volkan Kazak, basına açıklama yaptı.