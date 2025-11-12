Muaythai Federasyonu 10. Khan Sınavı Saruhanlı'da tamamlandı

Sınavda 45 sporcu üst seviye için ter döktü

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen 10. Khan (üst düzey sporcu) sınavı Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde gerçekleştirildi.

Manisa, Amasya, Afyon, Ankara, İzmir, Kocaeli ve İstanbul illerinden gelen 45 sporcu, üst seviye Muaythai derecesi için yeteneklerini sergiledi. Sınav, Saruhanlı Belediyesi Tarık Almış Kapalı Spor Salonunda yapıldı.

Sınava; Muaythai Ege Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Şakir Bayramoğlu, Ege Bölge Eğitim Kurulu Başkanı İlyas Kayaokay, Ege Bölge Koordinatörü Ediz Barış, TÜGVA Manisa İl Başkanı Murat Alataş, Saruhanlı Belediyesi Spor İşleri Müdürü Fatih Korkut, Muaythai İzmir İl Temsilcisi Murat Yılmaz, Manisa İl Temsilcisi Ahmet E. Demiraslan ile federasyonca görevlendirilen sınav komisyonu ve kursiyerler katıldı.

Muaythai Federasyonu Ege Bölge Eğitim Kurulu Başkanı İlyas Kayaokay, sınavın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Muaythai sporu dünya genelinde kendini kanıtlamış, iki bin yıl öncesine dayanan bir mücadele sanatıdır. Bu spor sadece bedensel değil, ruhsal ve zihinsel açıdan da bireyin gelişimine katkı sağlar. Kursiyerlerimiz, antrenör olabilmek için bu sınavdan başarıyla geçmek zorundadır. Katılım sağlayan herkese ve tesis desteği için Saruhanlı Belediye Başkanımız Ekrem Cıllı Bey’e teşekkür ediyorum".

Sınav sonunda başarılı olan sporcular, 10. Khan derecesini almaya hak kazandı.

