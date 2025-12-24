DOLAR
Muğla Büyükşehir Hemsball'da 4 Gümüş Madalya Kazandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları İzmir’deki Hemsball Türkiye Şampiyonası’ndan 4 gümüş madalya ile takım ve bireysel kategorilerde Türkiye ikinciliğiyle döndü.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 15:05
Muğla Büyükşehir Hemsball'da 4 Gümüş Madalya Kazandı

Muğla Büyükşehir Hemsball'da 4 gümüş madalya ile döndü

İzmir'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda takım ve bireysel başarı

İzmir’de gerçekleştirilen Hemsball Küçükler-Yıldızlar Türkiye Şampiyonasına 9 ilden 30 kulüp ve 120 sporcu katıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor kulübü sporcuları şampiyonadan 4 gümüş madalya ile döndü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları Hemsball Türkiye Şampiyonası’nda şu dereceleri elde etti:

İdil Güldürüm ve Zülal Baykal — Küçük Kızlar Takımı, Türkiye ikinciliği

Zeynep Cesur, Ceylin Sude Kocasarı — Yıldız Kızlar Takımı, Türkiye ikinciliği

Barlas Özen, Mete Bozkurt, Kuzey Burungöz — Yıldız Erkekler Takımı, Türkiye ikinciliği

Barlas Özen — Yıldız Erkekler Bireysel kategorisi, Türkiye ikinciliği

Turnuvaya 9 sporcu ile katılan Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, elde ettikleri 4 Türkiye ikinciliği ile Muğla’yı gururlandırdı.

Başkan Ahmet Aras'tan kutlama ve destek mesajı

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sporun tüm branşlarında başarılı olmak için spora, sporcuya desteklerinin devam edeceğini söyledi ve Muğla’ya büyük bir gurur yaşatan Büyükşehir Hemsball sporcularını kutladı. Başkan Aras; "Uluslararası ve ulusal turnuvalarda ülkemizi, Muğlamızı başarıyla temsil eden sporcularımızla gurur duyuyoruz. Spor, bireyin hayatının düzenli, planlı olmasında ve sağlığında çok önemli bir etken. Büyükşehir Belediyesi olarak spor kulübümüzle her branşta başarılı sporcular yetişmesine öncülük etmeye devam edeceğiz. Okçuluktan atletizme, satrançtan taekwondoya her platformda Büyükşehir sporcuları mücadele etmeye, elde ettikleri başarılarla Türk Milli takımına seçilerek ay yıldızlı formamızı terletmeye devam edecek. Hemsball Türkiye Şampiyonası’nda elde ettikleri başarılarla Muğlamızı gururlandıran sporcularımızı ve antrenörümüzü kutluyorum" dedi.

