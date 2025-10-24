Muğla'da 25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde Gökyüzü Şöleni

Fethiye'de düzenlenen 25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali üçüncü gününde paraşüt, serbest düşüş ve paramotor gösterileriyle devam ediyor. Festival 26 Ekim'de sona erecek.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 19:01
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali çeşitli gösterilerle devam ediyor. Etkinlikler, yerli ve yabancı izleyicilere heyecanlı anlar yaşatıyor.

Gösteriler ve organizasyon

Festival, Fethiye Belediyesi öncülüğünde ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştiriliyor. Etkinliğin üçüncü gününde paraşüt pilotlarının serbest düşüş, yarasa adam uçuşu ve akrobasi gösterileri sahnelendi.

Program kapsamında Türk Hava Kurumu paramotor ekibi de gösteri yaparak izleyenlere renkli anlar sundu.

Babadağ pistlerinden havalanan paraşütçüler, gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu ve bölgede büyük ilgi topladı.

Festival, 26 Ekim'de sona erecek.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen "25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali" çeşitli gösterilerle sürüyor. Fethiye Belediyesi öncülüğünde, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştirilen festivalin üçüncü gününde paraşüt pilotlarının, serbest düşüş, yarasa adam uçuşu ve akrobasi gösterileri izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

