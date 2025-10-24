Muğla'da 25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde Gökyüzü Şöleni
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali çeşitli gösterilerle devam ediyor. Etkinlikler, yerli ve yabancı izleyicilere heyecanlı anlar yaşatıyor.
Gösteriler ve organizasyon
Festival, Fethiye Belediyesi öncülüğünde ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştiriliyor. Etkinliğin üçüncü gününde paraşüt pilotlarının serbest düşüş, yarasa adam uçuşu ve akrobasi gösterileri sahnelendi.
Program kapsamında Türk Hava Kurumu paramotor ekibi de gösteri yaparak izleyenlere renkli anlar sundu.
Babadağ pistlerinden havalanan paraşütçüler, gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu ve bölgede büyük ilgi topladı.
Festival, 26 Ekim'de sona erecek.
